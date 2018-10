Zo ziet voorsprong door techniek eruit

Of we het leuk vinden of niet: met deze Audi moeten we rekening gaan houden.

Het is een van de belangrijkste auto’s voor het Duitse merk; de nieuwe e-tron. Het is de auto die de nieuwe richting moet aangeven voor Audi’s van de toekomst. Niet alleen qua techniek, maar ook qua design. Althans, volgens Audi zelf. Als we zo de specsheets nalezen is het in principe minder revolutionair dan ze ons willen laten geloven, maar hey: eens moet de eerste keer zijn.

Voor degenen die in slaap zijn gevallen bij het idee van een volkomen geruisloze Audi: de e-tron heeft een elektromotor die goed is voor precies 300 kilowatt (408 pk) en 600 Nm. Deze krachten worden verdeeld over alle vier de wielen, zoals het een echte Audi betaamt. De standaardsprint van 0-100 km/u doe je in 5,5 seconden en de topsnelheid bedraagt 200 km/u. Op een volle lading kun je ongeveer 400 km ver komen. Lading leeg? In minimaal 30 minuten kun je een lage tank opladen naar 80%.

Dat lijkt niet onaardig, maar de gemiddelde Tesla rijder raakt hier niet van onder indruk. Wel kan de gemiddelde Tesla rijder kennis maken met het begrip afwerking. Puur qua afwerking en materiaalgebruik is dit misschien wel de meest indrukwekkende elektrische auto.

Inmiddels zijn er in Europa al 10.000 voorbestellingen gedaan!