De wereld had een voorwielaangedreven Lexus nodig

Klaarblijkelijk.

Je zou het niet zeggen, maar de Lexus ES is één van de oudste Lexus-modellijnen. Laten we het iets beter verwoorden: de ES is even oud als de LS. Toen Lexus in 1989 begon met zijn grote avontuur als Mercedes-concurrent, kwam er niet alleen een nieuwe auto, maar ook een compleet nieuw merk. Omdat men bij Lexus één model in de showrooms een beetje kaal vond, moest er een tweede bijkomen. Al het geld en al het werk was gestoken in de Lexus LS400, dus Lexus moest creatief zijn. Men pakte een Toyota Camry, verving de badges met ‘Lexus ES250″ en klaar was Keichi. De ES250 bleef voorbehouden aan de Verenigde Staten.

Maar nu komt de ES dus ook naar Nederland! Tot voor kort hadden wij de Lexus GS die dat gedeelte van de markt bediende, maar Lexus vond zelf dat de modellen teveel in elkaars vaarwater zaten. Qua afmetingen en binnenruimte klopt dat overigens behoorlijk. De Lexus ES is nog altijd verwant aan de Toyota Camry (die ook naar Nederland komt) en staat op hetzelfde GA-K platform. Voordeel: het wordt een zeer ruime auto. Nadeel: de aandrijving geschied op de voorwielen. De horror!

In Nederland komt de E-segment sedan er als ‘ES300h’. Een extra zuinige 2.5 viercilinder Atkinson benzine motor is gekoppeld aan een supercompacte elektromotor. Het resultaat is een redelijke 218 paarden, maar ook een verbruik van meer dan 1 op 20. Maar wat jij je afvroeg was natuurlijk: ziet die grille er in het echt ook zo mooi uit? Eh, oordeel zelf op deze live foto’s uit Parijs!