Dit is de elektrische Cayenne, maar mag je boot er wel achter?

Kun je de boot of sleurhut trekken met de Cayenne Electric, of gooit de EV-aandrijflijn roet in het eten?

Ook de Porsche Cayenne moet eraan geloven. Na de Macan Electric is de elektrische Cayenne de volgende volbloed EV SUV uit Stuttgart. Porsche kennende wil het merk niet inleveren op kwaliteit. Maar compromissen sluiten lijkt onvermijdelijk met een elektrische aandrijflijn. Betekent dat de boot maar op Marktplaats zetten, of valt het allemaal wel mee?

JA

Porsche stelt je gerust. De Cayenne Electric mag tot 3,5 ton trekken! Dit is afhankelijk van de configuratie, dat dan weer wel. Daarmee komt hij gewoon op gelijke voet te staan met zijn benzine- en oudere dieselbroertjes. Bootje mee naar Zuid-Frankrijk? Geen probleem. Paardentrailer naar concours? Kan gewoon.

Porsche belooft dat de definitieve afstelling van het model nog in volle gang is, maar kan het trekgewicht van 3.500 kg alvast verklappen. Hoef jij je daar in elk geval geen zorgen over te maken.

Voor wie de elektrische Cayenne in levenden lijve wil bewonderen: de auto is te zien op het Goodwood Festival of Speed van 10 t/m 13 juli 2025. Maar de elektrische SUV mocht al zijn beentjes strekken tijdens een andere heuvelklim.

Dat was op het Shelsley Walsh circuit. Dit is een van de oudste heuvelklimparcoursen ter wereld. Achter het stuur zat Porsche Formule E-coureur Gabriela Jílková. Het oude SUV-record werd met ruim vier seconden verbeterd. De tijd? 31,28 seconden over 914 meter. De sprint naar het eerste meetpunt op 18,3 meter duurde slechts 1,94 seconden. Het zegt allemaal niet zoveel, deze ietwat flauw statistieken. Ja, de elektrische Cayenne is snel. Maar daar had niemand aan getwijfeld, toch?

De Cayenne Electric beschikt onder andere over Porsche Active Ride. Dit is een slim, actief onderstelsysteem dat de carrosserie vlak houdt bij remmen, bochten en accelereren. Het resultaat is een wegligging die volgens Porsche zowel comfort als dynamiek naar een nieuw niveau tilt. Wouter heeft hier al aan geproefd met de Panamera.

De belangrijkste conclusie is dat je gewoon een boot, paard, auto of je schoonmoeder mag trekken met de Cayenne Electric. Een pak van mijn hart.