Porsche Panamera Turbo 2024 test en video

De nieuwe Porsche Panamera Turbo is een auto die waanzinnig goed uit de test komt, maar toch een beetje teleurstelt.

Iedere facelift, en dat is dit, is weer anders. Een decennium geleden nam bij iedere facelift het aantal LED’s in de verlichting toe en soms was dat het dan ook wel. De Panamera krijgt ook nieuwe koplampen, maar onderhuids is de boel een stuk steviger aangepakt. Vooral qua onderstel heeft Porsche grote stappen gezet, maar ook de aandrijflijnen zijn weer helemaal bij de tijd.

Deze generatie Panamera was de eerste jaren ook met heerlijke dieselmotoren verkrijgbaar, maar na dieselgate besloot Porsche snel en subiet afscheid te nemen van de zelfontbranders. Het zegt wel iets over dat deze Panamera in de basis al een tijdje meegaat (sinds 2016).

Allemaal aan de Panamera PHEV

Als je straks de prijzen erbij ziet, dan weet je vrij zeker dat vrijwel iedere koper (in Nederland) voor een plug-in hybride versie van de Panamera zal gaan. Ook de Panamera Turbo is tegenwoordig een e-Hybrid en die heeft best een forse accu.

Het lithium-ion pakket werkt met 400 volt en is 25,9 kWh groot. Het moet goed zijn voor 91 kilometer elektrische range, waarna je via de 11 kW lader aan boord de accu weer van prik kan voorzien. Een snellaadmogelijkheid is er overigens niet.

De elektrische motor is 190 pk en 450 Nm, wat op zich voldoende is om rustig door de stad te tokkelen. Daar koop je natuurlijk geen Porsche voor, dus er is gelukkig ook een verbrandingsmotor aan boord. Niet zomaar eentje, het is de bekende 4.0 V8 biturbo. Het zorgt ervoor dat de Porsche Panamera Turbo van deze test een best ridicuul systeemvermogen van 680 pk en 930 Nm heeft. Ondanks dat de Panamera beladen snel over de 2.5 ton gewicht gaat, is het een ridicuul snelle auto. De 0 naar 100 doet de Porsche Panamera Turbo volgens fabrieksopgave in 3.2s, maar tijdens onze test dook de Panamera daar bijna twee tienden onderdoor. Echt snel dus. De topsnelheid is ook “ruim voldoende” met 315 km/u.

Zijn er nog minpunten

Ik stond erbij, ik keek ernaar en viel bijna in slaap. Het aparte kleurtje redt de Panamera niet echt. Het uiterlijk is echt te bekend, de enige substantiële wijziging is doorgevoerd aan het front. De koplampen ogen wat hoekiger, net als bij bijvoorbeeld de nieuwe Porsche Macan. Verder is het bekende recept en dat stamt alweer uit 2016…

EN WAAR IS DE SPORT TURISMO? Porsche geeft het zelf ook een beetje op, zo lijkt het. De in Nederland best populaire Panamera Sport Turismo is namelijk verdwenen, die kopers moeten de overstap maken naar de elektrische Taycan die er nog wel als Sport Turismo en zelfs Cross Turismo is. Best vreemd in een wereld waar BMW juist weer een M5 Touring brengt.

En dan nog is de gifbeker niet leeg: lange mensen kunnen maar beter de langere Panamera Executive bestellen, want de ruimte op de achterbank houdt bij de gewone Panamera niet echt over. Het komt natuurlijk door die lange stelten van mij, maar dan toch.

Killer features

De hybride Panamera’s krijgen net als de Taycan optioneel het Porsche Active Ride systeem. Het is een hydraulisch systeem aangesloten op schokdempers, waardoor de stabilisatorstangen vervallen de Panamera allemaal leuke trucjes kan. Porsche Active Ride vraagt flink wat elektrisch vermogen, vandaar dat het er niet is voor de reguliere ICE modellen.

Meteen bij het instappen showt de Panamera zijn kunnen: na het openen komt de Panamera dankzij de Entrance Assistant vliegensvlug maximaal 77mm omhoog. Voor de hoge instap hoef je dus geen Cayenne meer te kopen.

Ook tijdens het rijden heeft de Panamera met Porsche Active Ride veel extra’s in petto. Met de Curve Tilt functie leunt de Panamera tegen de bocht en eenzelfde functie heet Dynamic Leveling bij remmen en acceleratie. Het veercomfort wordt verbeterd door de Active Skyhook functie, met wat fantasie kan je vast bedenken wat Porsche daarmee bedoelt.

Het knappe van Porsche Active Ride is dat relatief ongemerkt het comfort fors verhoogd. Als je echt gaat boenderen kan het weggedrag wat gekunsteld aanvoelen, mede daarom worden al deze functies in de sportstand van PASM (Porsche Active Suspension Management) weer uitgeschakeld. Zoals bij iedere Porsche is de Panamera verre van een saaie vierwielaandrijver, er gaat plenty vermogen naar de achteras.

Alternatieven

Ergens zit de Porsche Panamera in een “class of its own”. De 7-serie, A8 en S-klasse zijn immers afkomstig van merken die net wat lager in de pikorde staan. Overigens is de Mercedes-AMG S63 wel dusdanig goed, dat die op punten potentieel wel wint van de Panamera.

Binnen de Volkswagen Groep zou je ook nog kunnen uitwijken naar een Bentley Flying Spur, maar daar moet je wel de leeftijd voor hebben. Als de ruimte op de achterbank je nog minder interesseert en je graag bomen knuffelt, dan is uw lokale Porsche Centrum vast heel blij als je een nieuwe Taycan komt bestellen.

Conclusie Porsche Panamera Turbo test

Het uiterlijk is amper gewijzigd, onderhuids is het daarentegen een ander verhaal. Ideaal dus voor de Panamera rijder voor wie het even niet handig is om zichtbaar geld stuk te slaan. De gesprekken met je toekomstige ex gaan dan een stuk makkelijker en bij de raad van de commissarissen hebben ze het niet door dat je de allernieuwste Panamera ooit rijdt. Zaak ik wel om dezelfde kleur te bestellen, gewoon weer zwart dus.

De instapper is de achterwielaangedreven en 353 pk sterke Panamera die 161.000 euro kost. De plug-in hybride versies zijn doordat er veel minder CO2-uitstoot gebaseerde belasting op zit, veel interessanter. Voor de 470 pk sterke Panamera 4 e-hybrid vraagt Porsche namelijk 130.100 euro. De Panamera Turbo e-Hybrid is 206.500, maar wat opties vliegt het bedrag makkelijk over het kwart miljoen. Best veel geld, maar de nieuwe Porsche Panamera Turbo is wel een dijk van een auto.