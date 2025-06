Aanstaande Porsche Cayenne EV is sneller dan Taycan Turbo!

En een heel stuk sneller dan welke SUV dan ook.

Het is alweer even geleden dat Porsche ons heeft bijgepraat over de volgende Cayenne. De vierde generatie van de SUV zal de eerste zijn die je als EV kunt kopen. Als er genoeg klanten zijn voor de Cayenne EV komt ie in 2030, terwijl de huidige Cayenne met verbrandingsmotor gewoon leverbaar blijft.

Maar wat schetst onze verbazing wanneer we wat over het internet rondzwerven? Een Cayenne EV-prototype die zomaar meedoet aan een heuvelklim. Zonder er een persbericht of andere bombarie omheen te verzamelen, schrijft Porsche de Cayenne EV stiekem in. Nog opvallender: de SUV breekt records!

Cayenne EV-prototype op de heuvelklim

Het evenement waar de Porsche te zien was, is de klim van Shelsley Walsh. Dit is één van de onderdelen van het Britse Hill Climb Championship. Tussen de Golf GTI, GR Yaris en Mk Cup 200 staat de Cayenne EV aan de start. Het is overduidelijk nog altijd een Cayenne, maar heeft van voren wel wat weg van de huidige elektrische Macan.

Het prototype doet mee in de klasse ‘Road Cars Series Production -Electric’. Zou dat betekenen dat dit exemplaar eigenlijk klaar is voor productie? De prestaties zijn er in ieder geval wel naar. Het record voor SUV’s op de 910 meter lange klim van Shelsley Walsh staat op naam van de Bentley Bentayga W12 met een tijd van 35,53 seconden. Op zo’n kort stuk zijn de verschillen normaal gesproken minimaal. Maar niet bij de Cayenne.

De in Cayenne-woordmerk-bedrukte EV schiet in 31,28 seconden naar de finishlijn. Hij is dus met een marge van vier seconden de snelste EV ter wereld op Shelsley Walsh. En dat met een groot dakrek op zijn hoofd. Sterker nog, de toekomstige Cayenne EV is zelfs sneller dan de snelste productieauto op het heuveltje. Dat was de Taycan Turbo met een tijd van 31,43 seconden. De Turbo GT zal daar ook vast onder kunnen duiken, maar toch.

Wanneer komt de Cayenne EV?

Dit klinkt allemaal als een geweldig reclameverhaal voor de PR-mensen van Porsche, maar deze koe wordt dus (nog?) niet gemolken. Wellicht dat dat volgend jaar nog gebeurt. Dan zou de lancering van de nieuwe generatie Cayenne moeten zijn. Voor wie de Cayenne wil zien: in deze video is zijn recordtocht te zien vanaf 2:36.48.

Foto: Screenshot YouTube (Hillclimb TV)