Elektrische Cayenne komt eraan, maar de oude mag nog lang blijven

De Cayenne met verbrandingsmotor gaat nog lang niet met pensioen, ook al komt de elektrische Cayenne eraan.

Porsche heeft recent wat kanttekeningen geplaatst bij hun EV-doelstelling, maar op de voorwaarde dat er genoeg vraag is mikken ze nog steeds op 80% EV’s in 2030. Dat is al over 6 jaar. Daarom gaan ze stug door met het uitbreiden van hun elektrische gamma. Naast de Taycan en de elektrische Macan komen er binnenkort ook een elektrische Boxster en Cayenne.

Vandaag deelt Porsche alvast wat plaatjes van die laatste. De vierde generatie Cayenne wordt volledig elektrisch en komt – net als de Macan – op het nieuwe PPE-platform te staan. De auto krijgt dus in ieder geval 800V-technologie.

Qua uiterlijk zal de nieuwe Cayenne geen cultuurshock zijn. Combineer in gedachten even de huidige Cayenne met de designelementen van de elektrische Macan en voilá, je hebt de nieuwe Cayenne.

Gaat Porsche er dan vanuit dat alle Cayenne-klanten straks overstappen op elektrisch…? Nee. De oude Cayenne zal namelijk ook nog gewoon leverbaar blijven. Nog heel lang zelfs: volgens Porsche zal de Cayenne nog tot na 2030 leverbaar zijn met een verbrandingsmotor. De huidige Cayenne dateert alweer uit 2017, dus deze generatie krijgt een hele lange levensduur.

Nu denk je misschien ‘leuk, maar de Cayenne met verbrandingsmotor is straks zeker alleen leverbaar in de VS?’. Dat is niet het geval, want Porsche vermeldt expliciet dat de Cayenne wereldwijd verkrijgbaar zal zijn met verschillende types aandrijflijnen. Ook worden het niet allemaal hybrides, want de Cayenne zal ook nog geleverd worden met alleen een verbrandingsmotor.

Waarom heeft Porsche de Macan met verbrandingsmotor dan wel geschrapt in Europa? Dat kwam omdat deze auto niet voldeed aan de nieuwe EU-regels omtrent cybersecurity, die per 1 juli ingingen. En Porsche vond het kennelijk niet de moeite waard om nog te investeren in de oude Macan. Wat ze met de Cayenne dus wél doen.