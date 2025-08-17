Iemand heeft door de neus betaald voor deze grote Volkswagen Kever

Deze Kever heeft dan ook een bijzondere historie. Oorspronkelijk werd ‘ie ook wel de Rollswagen genoemd.

Weinig auto’s zijn zo iconisch als de Kever. Hoewel je ze tegenwoordig inmiddels echt nooit meer ziet in het straatbeeld (jaja, behalve die platgeslagen variant), zijn ze nog steeds zeer herkenbaar. Ondanks een inktzwarte origin story wist de Kever gedurende zijn lange leven met zijn guitige looks vele harten te winnen. Hoewel sommigen er gruwelijk de kriebels van krijgen.

Omdat een Kever de definitie van een Volkswagen was, zijn ze in principe nooit duur geweest. Ook nu nog kan je voor zeg, vijfduizend Euro, een prima exemplaar kopen. Veel meer kan ook, maar dan moet het echt uniek zijn. Op mobile.de staat er nu bijvoorbeeld eentje voor twee ton aangeboden. Maar dat is een originele Adolf-mobiel, een echte KDF-wagen van de eerste bouwjaren. Voor de liefhebber dus. Iemand waar wij niet per graag op bezoek zouden gaan.

Het kan echter nog duurder en een stuk leuker. Sotheyby’s veilde namelijk een Kever limousine voor ruim drie ton in Dollars. Laten we er drie ton in Euro’s van maken. Het is het geesteskind van John von Neumann. Deze Oostenrijker van geboorte, kwam met zijn ouders mee naar Californië voor de tweede wereldoorlog. Later werd hij een van de drijvende krachten achter Volkswagens aanval op Amerik…euhm de Amerikaanse automarkt.

Dat leverde geen windeieren op. Midden jaren ’50 werd John de officiële distributeur voor Volkswagen en Porsche in West Amerika en Hawaii. Met de winsten, kon hij zich op de circuits als amateur-coureur vermaken met 356-jes en andere bleppers van het merk uit Stuttgart. John was een echte dino uit de tijd dat autoliefhebbers door de goegemeente nog niet werden gezien als neanderthalers dino’s. Later deed hij ook in Ferrari’s.

Ter vermaak en promotie liet John eind jaren ’70 coachbuilder Troutman-Barnes een limousine maken op basis van een Kever. Die naam Troutman-Barnes ken je wellicht niet, maar het zegt je wellicht meer als je de namen ‘Chaparral’ en ‘Scarab’ hoort. Deze racewagens werden ook gebouwd door Troutman-Barnes. Net als een vierdeurs 911 in 1968 overigens. Een vooruitstrevend bedrijf met street cred dus.

De ombouw van de Kever kostte dan ook 34.499.95 Dollar. Terwijl de Kever zelf maar 2.063 Dollar had gekost. Gekkenwerk dus eigenlijk. Maar dat levert soms de gaafste producten op. De limo had mahoniehouten afwerking, een minibar met uitklapbare klapstoelen, intercom, een -jawel- Phillips audiosysteem met vijf luidsprekers en een cassettespeler, extra geluidsisolatie, elektrische ramen en niet te vergeten, een koetslamp op het dak ‘om de portier te waarschuwen’ dat een belangrijke gast gearriveerd was. De 1.500 cc motor werd vervangen door een 1.600 cc unit met Webers om het extra gewicht te counteren.

De auto deed het logischerwijs goed in magazines en dergelijke. Wat de nodige positieve publiciteit opleverde voor John en zijn bedrijf. Kennelijk heeft de Kever nog steeds enige aantrekkingskracht, want iemand heeft er nu 335.000 Dollar voor neergeteld. Had jij meer geboden? Laat het weten, in de comments!