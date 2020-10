Dít is de EV met hoogste kilometerstand op Marktplaats - Autoblog.nl

Hoe ziet de EV met hoogste kilometerstand op Marktplaats eruit?

“Zit je veel in de auto? Dan moet je écht niet voor een elektrische auto gaan.” Vroeger was dit een veelgehoorde leus als mensen het over de elektrische auto hadden. Met een actieradius die vaak niet veel verder ging dan enkele honderden kilometers en in de tijd dat snelladen nog niet behoorlijk snel was, had deze leus ook nog enige vorm van waarheid. Tegenwoordig is dat echter absoluut niet meer het geval, dankzij bijvoorbeeld Tesla met de Model S. Met een bereik van 652 WLTP-kilometers kan je ver genoeg komen op een acculading en kan je na een kwartiertje laden alweer 250 kilometer doorrijden.

Het is dan ook niet zo gek dat de EV met de hoogste kilometerstand op Marktplaats een Tesla Model S is. Het gaat hier echter niet om een Long Range Plus-model, maar een 85-model. Dit model kreeg de 85 kWh-accupakket mee en was – in het geval van dit specifieke voertuig – achterwielaangedreven. Toen deze Tesla van de fabrieksband rolde, kon de auto 387 pk en 658 Nm koppel leveren. Dat is goed voor een 0 naar 98 km/u tijd van 5,4 seconden, een topsnelheid van 225 km/u en een EPA-actieradius van 426 kilometer.

Maar wat voor dit artikel het belangrijkste is, is de kilometerstand. Welnu, volgens de advertentie heeft de EV met de hoogste kilometerstand op Marktplaats maar liefst 415.068 kilometer gereden. Het gaat om een model uit 2016, de eerste eigenaar reed dus een ruime ton per jaar. Dat is gemiddeld 284 kilometer per dag. Als je rekening houdt met weekenden dan zit je al aan 399 kilometer per dag. Een Tesla met ervaring dus, mogen we wel stellen.

De hamvraag bij tweedehands elektrische auto’s met zo’n tellerstand is natuurlijk hoe het met de accu staat. Welnu, de auto zelf denkt dat het op een volle accu nog 405 kilometer kan rijden. Dat is een aardige prestatie van Tesla en zijn accu’s, als je die EPA-range van 426 kilometer in gedachten houdt. Wie de beschrijving echter leest, ziet dat de accu al is vervangen. Wanneer die is vervangen, staat er niet bij. Wél krijg je nog tot 2024 garantie op de accu en aandrijflijn. Ook kan je gratis laden bij de Tesla Superchargers, aangezien deze Model S nog stamt uit een tijd dat dit nog kon.

Het interieur lijkt de tand des tijds aardig te hebben overleefd. Al zijn het niet de beste occasionfoto’s die we ooit hebben gezien. Ook aan de buitenkant zijn geen gekke dingen te zien. Niet alle panelen lijken even goed op elkaar afgestemd te zijn, maar dat is meer een Tesla-trekje dan een ouderdomsverschijnsel. De sedan staat nu te koop voor 27.950 euro, waarmee het ook meteen een van de goedkoopste Tesla Model S’en is die nu te koop staat op Marktplaats.