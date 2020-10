Mercedes A250e - op vakantie met een plug-in hybride - Autoblog.nl

Hoe vaak rij je eigenlijk elektrisch op vakantie met een plug-in hybride en scheelt het in kosten?

Disclaimer: deze roadtrip is ondernomen in de periode ruim voor de nieuwe corona maatregelen in Nederland & Duitsland.

Een vakantie ondernemen met een volledig elektrische auto vergt het nodige huiswerk. Niet alleen moet je echt je rijstijl er op aanpassen. Je moet ook goed je huiswerk doen betreffende beschikbare laadmogelijkheden. Niet kunnen laden is niet kunnen rijden. Die ‘stress’ heb je niet met een plug-in hybride. Je kunt immers altijd terugvallen op de verbrandingsmotor. Maar hoevaak rij je nu elektrisch met een plug-in hybride tjidens een vakantie?

Een plug-in hybride is een tussenstap. Zo ben ik ook deze roadtrip ingegaan. Dat betekent de Autoblog gepatenteerde rijstijl hanteren en elektrisch waar mogelijk. Plaats van bestemming: Berlijn, Duitsland. Een rit van bijna 700 kilometer vanuit 010.

We (ik + vriendin) vertrokken met de Mercedes A250e plug-in hybride duurtester uit de Autoblog Garage voor deze test. Volgens Mercedes-Benz moet je hier maximaal 68 kilometer volledig elektrisch mee kunnen rijden. Daarnaast is er een verbrandingsmotor aanwezig. Door de aanwezigheid van batterijen lever je wel in op bagageruimte én op de inhoud van de brandstoftank. Met name dat laatste kan een puntje van irritatie zijn voor de stevige doorrijder. Je staat wat vaker langs de weg dan je misschien gewend bent. De hybride A-klasse heeft 70 liter minder bagageruimte in vergelijking met de gewone hatchback. Twee koffers, een laptoptas en de stekker voor het laden pasten gemakkelijk achterin de Mercedes A250e duurtester.

De vertrekdag was op een woensdag. De benzinetank van de plug-in hybride zat vol en de batterij was ook volgeladen, de vakantie kon beginnen! Een heel spectaculaire rit richting Berlijn was het niet. En af toe werd de opgegeven GPS topsnelheid van 235 km/u gehaald, maar het was over het algemeen een gangetje tussen de 130 en 140 km/u. De benzinemotor en de elektromotor werken zoveel mogelijk samen. Daardoor liep de batterij snel leeg. Af en toe werd de batterij door remacties of ‘glide’ (rollen) een beetje opgeladen, maar de 1.3 moest uiteraard het zwaarste werk verrichten.

Plug-in hybride op vakantie opladen

Aangekomen in Berlijn hebben we alle 5 dagen in de Duitse hoofdstad volledig elektrisch kunnen rijden. Op langere afstanden stelt de praktijk actieradius van 60 kilometer van de A250e weinig voor, maar in de stad was het altijd meer dan voldoende. Berlijn is prima voorbereid op de komst van elektrische auto’s. Er zijn veel openbare laadpunten van Allego te vinden in de stad. Met mijn laadpas van Newmotion kon ik de auto voor 4 euro volladen. In dit geval was het puur om te testen én lekker zonder uitstoot rijden. Want met de Duitse benzineprijs van +- 1,23 euro per liter kom je met 4 euro aan brandstof verder dan die 60 elektrische kilometers. Ik had overigens vier laadpassen op zak: NewMotion, EV Box, ANWB Laadpas en Maingau.

Ben je een vrekkige Hollander (en dat ben ik natuurlijk) dan kun je ook bij voldoende gratis laadopties terecht in Berlijn. Parkeergarages met lage uurtarieven hebben laadmogelijkheden. Ook bijvoorbeeld een supermarkt als de Lidl heeft gratis oplaadpunten. Onderstaande foto werd genomen op het parkeerterrein van een outlet in Berlijn, gezellig samen laden met een Volkswagen e-up!

Sightseeing

Berlijn is de ideale bestemming voor een vakantie van korte duur. De stad heeft een interessante historie en is meer dan alleen een plek om te feesten. Zeker in deze tijden waar feesten helemaal niet aan de orde is. Naast enkele bezienswaardigheden met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog is met name de val van de Berlijnse muur natuurlijk een belangrijke attractie. 1989 is echt nog niet zo lang geleden. Wat dat betreft een aanrader voor jong en oud om cultuur te snuiven zonder dat je naar de andere kant van de wereld hoeft te reizen. Het oostelijke gedeelte van de stad heeft op sommige plekken nog echt een Sovjet-vibe, terwijl de westkant meer vergelijkingen heeft met andere grote Duitse steden. Uiteraard kun je de curryworst en het bier niet overslaan tijdens een bezoek aan Berlijn. Verdorie, nu heb ik trek in worst en bier.

Mercedes-Benz A250e verbruik en kosten

Voor de weg terug vertrokken we op een vroege zondagochtend. Wederom met een volle tank en een volle batterij. Er was geen kip op de weg. Een lang gedeelte zonder geldende maximumsnelheid werd de A250e lekker op z’n staart getrapt. De batterij ondersteunde de benzinemotor maximaal en was in een mum van tijd leeg. Opeens moest de 1.3 het helemaal zelf doen. Dat was niet langer een topsnelheid van 235 km/u, maar van 220 km/u. Ook lust de tank een slokje als de motor het volledig op eigen kracht moest doen. Al na 200 kilometer diende er getankt te worden. Dan valt zo’n 30 liter tank toch weer tegen. Je moet vaker stoppen dan je eigenlijk zou willen. Ter vergelijking: In Nederland zou je voor dezelfde rit het 600 kilometer uit kunnen houden met een maximale tank- & batterij-inhoud. Lang leve 100 km/u.

De 5 dagen roadtrip naar Berlijn omvatte in totaal 1.586 gereden kilometers. Het gemiddelde verbruik kwam uit op 6,2 l/100 km. Op hoge snelheid verdient de Mercedes A250e qua verbruik niet de schoonheidsprijs. Toen we begonnen aan deze vakantie was het gemiddelde verbruik nog 4,1 l/100 km. Door de kleine brandstoftank hebben we gedurende deze trip in totaal 4 keer getankt. In alle gevallen was de tank ruim driekwart leeg. De brandstofkosten komen uit op 135 euro. De oplaadkosten komen uit op 4 euro. De overige laadsessies verliepen via gratis oplaadpunten. De totale reiskosten (tanken + laden) is daarmee 139 euro of afgerond 0,09 eurocent per gereden kilometer. Al met al een erg nette score, zeker gezien het feit dat een groot deel van de Duitse autobahn kilometers op de terugweg boven de 150 km/u uitkomt.

Plug-in hybride op vakantie – conclusie

Om op de laatste zin in de intro terug te komen. Het is, voor een rit in Duitsland, duurder qua kosten om zoveel mogelijk elektrisch te rijden. Mits je altijd moet betalen om op te laden. De lage benzineprijs weegt niet op tegen de tarieven van een publiek oplaadpunt. Door je gedrag aan te passen op elektrisch rijden kun je echter wel degelijk kosten besparen. Dat heeft deze trip wel bewezen. Als je toch voor een hotel gaat, kies er eentje met een gratis laadmogelijkheid. En als je op vakantie naar de supermarkt of winkelcentrum gaat, kies voor een locatie met een gratis oplaadpunt voor je plug-in hybride of EV. Tel daarbij op dat elektrisch rijden in een centrum honderd keer comfortabeler voortbeweegt dan een verbrandingsmotor. Je bent sneller weg bij het stoplicht, je hebt geen schakelmomenten en het is lekker stil in de cabine.

