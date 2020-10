Renault legt uit waarom de nieuwe Mégane zo hoog gaat zijn - Autoblog.nl

Maar wordt de nieuwe Renault Mégane ook té hoog?

Wie naar de reacties over de nieuwe Mégane eVision kijkt, ziet een terugkerende trend. ‘Mooi, maar net iets te hoog’. Waar het bij de neus er nog redelijk normaal uitziet, is aan de zij- en achterkant te zien dat het hier om een nogal hoge Mégane gaat. Samen met de lage daklijn, doet de Mégane deze schrijver eigenlijk een beetje denken aan die T-Roc cabrio. En dat terwijl die T-Roc een crossover is, maar de nieuwe Mégane toch echt wel een hatchback moet worden.

Bij de BNR Nationale Autoshow legt Laurens van den Acker, designbaas van Renault, uit waarom die nieuwe Mégane nou zo hoog gaat worden. En dat heeft alles te maken met de motorisering van de nieuwe hatchback; het wordt namelijk een volledig elektrische auto. Daarvoor moeten er accu’s in een auto worden geplaatst en juist door die accu’s wordt de auto zo hoog.

Je hebt wel hele dure oplossingen, die autofabrikanten als Tesla en Lucid gebruiken, waarbij ze de accucellen in een soort H-vorm plaatsen. Dan heb je plek voor je voeten en kan de auto lager worden gebouwd. Het is alleen niet een hele efficiënte manier van werken, het is juist makkelijker om een soort chocoladeblok te maken waar je op zit. Maar daardoor worden de auto’s wel iets hoger. Laurens van den Acker, designbaas bij Renault

Tegelijkertijd merkt Van den Acker wel op dat de elektrische Mégane gebruik gaat maken van ‘de dunste accu’s uit het segment’. Waar normaliter de accu’s zo’n 135 tot 140 mm hoog zijn, zal dat bij de Mégane 111 mm zijn. Klinkt misschien als een klein verschil, maar toch helpt dat volgens Van den Acker ‘enorm’.

Zoals bekend is de Mégane eVision ‘voor 95 procent’ de nieuwe Mégane. ‘En de rest zit in het gouden dakje’, zegt Van den Acker. Het concept heeft een elektromotor die 217 pk en 300 Nm koppel levert en een accupakket die 60 kWh groot is. Snelladen is mogelijk tot 130 kW. De nieuwe Mégane gaat op hetzelfde platform rijden als de Nissan Ariya, Renault onthult de hatchback eind volgend jaar.

Verder in deze aflevering van de BNR Nationale Autoshow: Shell praat over het eerste waterstoftankstation van het bedrijf in Nederland. En Wouter rijdt in de Polestar 2.