Deze Range Rover concurreert met Rollsen en Bentley’s

Vroeger was het veel makkelijker in dit segment.

De positie van de Range Rover staat behoorlijk onder vuur. Voorheen had de terreinwaardige edel-Brit het rijk voor zich alleen. Tegenwoordig wordt er van allerlei kanten gezaagd aan de stoelpoten van de troon van de Range Rover. Denk aan de Bentley Bentayga, BMW X7, Mercedes-Benz GLS en Rolls-Royce Cullinan. Ondanks dat dat bijzonder goede auto’s zijn, blijft de Range Rover The Real Deal.

Maar als je wilt dat jouw Range Rover net even wat meer sjeu heeft, kun je daar aan wat laten doen. Bij Land Rover zelf kun je behoorlijk veel naar eigen wens aanpassen, maar er zijn enorm veel specialisten die je er maar wat graag bij helpen. Een van de beste in de business is Overfinch. Deze tuner uit Engeland zijn al sinds 1975 bezig met het verbeteren van Range Rovers, waarvan de Holland & Holland uit 2009 (afbeelding onder) nog altijd favoriet is. In 2010 gingen ze zoals het een écht brits bedrijf betaamt kopje onder, maar naar een doorstart zijn ze nog altijd aanwezig.

Ditmaal heeft Overfinch een Range Rover Supercharged SVAutobiography bij de kladden gepakt. Ze hadden ‘m al aangekondigd, maar nu is er meer informatie voor handen. Dat is al de duurste en meest prestigieuze Range Rover. Dus het beste wordt beter gemaakt. Wat wel jammer is, is dat de tot Overfinch Velocity omgedoopte creatie matzwart van kleur is. Dat was in 2008 al tacky, maar kan anno 2019 écht niet meer. We rijden toch ook niet meer rond met Lexus-look achterlichten?

De Overfinch Velocity krijgt een unieke bodykit aangemeten en een setje 23″ velgen velgen die voor de gelegenheid hooglans zwart zijn gespoten. Het gaat aan de achterkant helemaal fout. De achterbumper heeft een soort platte, geïntegreerde uitlaat. Die is natuurlijk zo nep als een spijtbetuiging van Theresa May voor het mislukken van de Brexit-deal dit weekend. Maar het allerergste is dat je er vier prima uitziende uitlaten achter ziet zitten. Kom op jongens van Overfinch, dit kan echt beter.

In het interieur maken ze overigens veel goed. Ook hier is het jammer dat ze zwart hebben gekozen als de meest ideale kleur, waardoor al het werk wat ze erin hebben gestoken nauwelijks opvalt. Het standaard zeer fraaie leder van de Range Rover is vervangen door nog fraaier en exclusiever leder. Waarschijnlijk van koeien die alleen premium deodorant hebben gebruikt en enkel gedestilleerd water hebben gedronken in hun leven. Onder de kap blijft alles gelijk, maar met 525 pk of 565 pk heb je voldoende vermogen. Er worden tien exemplaren van vervaardigd.

De Overfinch Velocity maak volgende week zijn publieksdebuut op de Fort Lauderdale International Boat Show. Ook is er nu een prijs bekend: 245.000 Britse ponden. Voor dat bedrag komt een Bentayga of Cullinan ook dicht in de buurt. Voor de context, een standaard Range Rover SVAutobiography kost 180.000 pond. In Nederland kost de Range Rover SVAutobiography een lieve 291.010 euro.