Dit is de extra schone Audi A7 Sportback 55 TFSI e

Jazeker, die 'e' maakt een wereld van verschil.

Het leveringsprogramma van de Audi A7 Sportback begint langzaam maar zeker te groeien. Het begon met twee zescilinders, een benzine (55 TFSI) en diesel (50 TDI). Later kwam daar een S7 bij. Die is met zijn biturbo zescilinder dieselmotor perfect voor veel lange afstanden. Althans, in Europa. Daarbuiten heeft de S7 een 450 pk sterke benzinemotor.

Mocht je vooral in de randstad rijden, veel in binnensteden en veel in files rond tuffen, maar geen Tesla wensen, is er een nieuw alternatief: de Audi A7 55 TFSI e. De badge lijkt enorm op die van de A7 55 TFSI zonder de ‘e’. Toch is die ‘e’ van enorm belang. Het duidt namelijk op een plug-in hybride van de Audi A7.

Het is de eerste maal dat de Audi A7 leverbaar wordt als PHEV. Het resultaat is een 2.0 TFSI motor, een viercilinder met 252 pk en 370 Nm. In principe is deze motor verantwoordelijk voor adequate prestaties in de Audi A7. Echter, het is een hybride dus is er ook een elektromotor. Deze levert 143 pk en 350 Nm. Het maximum systeemvermogen bedraagt 367 pk en het maximum systeemkoppel een romige 500 Nm.

De A7 55 TFSI e is daarmee zeker geen stakker. De 0-100 km/u sprint is in 5,7 seconden alweer achter de rug. De topsnelheid is begrensd op 250 km/u. De elektromotor wordt gevoed door een 14,1 kWh sterk accupakket. Op een lading kun je volgens de WLTP meer dan 40 km puur elektrisch rijden. De Audi A7 55 TFSI e wordt in de markt gezet als een sportieve hybride. Het S-Line pakket, 19″ wielen, rode remklauwen, sportstoelen en sportonderstel zijn standaard.