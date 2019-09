Klassiekerbubbel wordt nu echt doorgeprikt

Het is tijd voor wat veranderingen in de wondere wereld van de klassieke auto.

Lange tijd blijken sommige auto’s heel waardevast. Vooral klassieke auto’s in goede staat kunnen grof geld opleveren en blijven vooral stijgen in waarde. Toch zitten we kennelijk op een omslagpunt. Het bewijs daarvan was de RM Sotheby’s veiling van vorige maand. Een hoop auto’s die geschat werden op miljoenen, werden voor veel minder verkocht.

Bloomberg meldt uit cijfers van Hagerty (die de markt goed in de gaten houden) dat dit de trend is van de laatste jaren. Voor de ├ęchte ‘miljoenenauto’s’ zit er een dip in de trendlijn. Dat kan betekenen dat de markt instort. Als de prijzen dalen, zullen de investeerders snel een auto van de hand doen. Ineens is er een hoop aanbod, voor prijzen lager dan waarop is geanticipeerd.

Dat is al een beetje bezig, wat er verder gaat gebeuren is nu moeilijk te voorspellen. Ook noemt Bloomberg een interessante trend in de categorie ‘jonge’ verzamelaars. Aangezien er nu een nieuwe(re) generatie autoverzamelaars een generatie verder is, worden auto’s als de BMW M3 (E30), Volkswagen Golf GTi (Mk I) en Ferrari 308 GTS interessant voor het verzamelaarsvolk. Dat zijn immers de auto’s uit de jeugd van die ‘volgende generatie’. Die blijven hun waarde dus juist goed behouden.

Een tijdje geleden meldden we al dat de klassiekerprijzen naar voorspelling zouden dalen. Dat lijkt nu de harde realiteit te worden. Terecht, zodat geldwolven weggedreven worden en klassiekers goed gebruikt kunnen worden, of een leuke manier om te verzamelen die nu afgenomen wordt van ons?