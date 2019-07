Dit is de Ford GT Mk II met 700 pk!

Ford heeft op Goodwood een nieuwe variant voorgesteld van de GT.

Fans van vliegensvlug rijden op het circuit en met een dikke bankrekening moeten nu Ford bellen. De Amerikaanse autobouwer heeft een grandioze variant van de GT meegenomen naar het Goodwood Festival of Speed. Dat laatste woord slaat goed op de GT Mk II. Het is namelijk de meest krankzinnige variant van de GT die we tot op heden hebben gezien.

De Ford GT mk II heeft nog steeds een 3.5-liter EcoBoost V6 onder de kap. Het vermogen is echter opgepompt naar 700 pk. Het uiterlijk is nog extremer geworden met aerodynamica uit de racerij en ondersteltechniek die op circuitgebruik is toegespitst. Deze auto heeft niets in een garage te zoeken. Sowieso is het lastig rijden naar je garage, want deze GT is niet straatlegaal en mag zich enkel vertonen binnen de kaders van een circuit.

De auto moet het prestatieniveau van de raceauto die de 24 uur van Le Mans gewonnen heeft evenaren, aldus Ford. In de basis is het een GT zoals we het model inmiddels kennen. Vervolgens brengt Ford Motorsport de auto naar Multimatic Motorsports, daar worden de straatexemplaren omgebouwd tot een Ford GT Mk II. Opvallende wijzigingen aan deze auto is de enorme tweedelige achtervleugel, een nieuwe splitter, diffuser, luchtgeleiders aan weerszijden van de neus en nieuwe louvres in de spatborden. Daarnaast is er 90 kg van het gewicht gesnoept. Al met al moet deze racer vier keer meer downforce genereren in vergelijking met een reguliere GT. In het interieur is een Sparco-racestoel met een zespunts racegordel te vinden. Een passagiersstoel is optioneel.

Multimatic Motorsports gaat 45 stuks bouwen van de Ford GT Mk II. De auto heeft een prijskaartje van 1,2 miljoen dollar.