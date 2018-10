Ford GT (2018): rijtest en video

Of we een blokje om wilden met de nieuwe Ford GT? Op het afgesloten testterrein van Ford? Achterbanden op kosten van Ford Performance. Nou vooruit dan maar.

[Eerst kijken, dan lezen? Bekijk de video HIER!]

De Ford GT van het jaar 2018. Het is de derde auto in een serie, beginnend met de GT40 die dateert uit de jaren ’60. Een dwaas project, eigenlijk om te bewijzen dat de mannen van Ferrari een stelletje rukkers waren. Ferrari en Ford waren namelijk begin jaren ’60 in vergaande gesprekken wat betreft een overname van het Italiaanse bedrijf. Ferrari trok zich echter in een laat stadium uit de onderhandelingen terug, overnamepartner Ford achterlatend met een kostenpost van meerdere miljoenen voor onderzoek en advocaten.

Meneer Ford was boos op meneer Ferrari en ging op zoek naar een oorlogspartner. Uiteindelijk werd gekozen om samen met Lola een auto te bouwen die Ferrari moest verslaan daar waar ze het sterkst waren: op Le Mans. Het lukte: na een moeilijke start in 1964 werd Carroll Shelby aangenomen om de racedivisie te leiden. Na wat ups en downs en enkele doorontwikkelingen van de auto werden meerdere enduranceraces op indrukwekkende wijze gewonnen, waaronder vier opeenvolgende edities van de 24 uur van Le Mans in 1966, 1967, 1968 en 1969.

Het is een heroïsch verhaal en de auto’s hebben een enorme cultstatus, maar Ford doet er verder weinig meer mee tot het in 2002 een Ford GT40 Concept aan de wereld toont. Die gaat uiteindelijk vrijwel ongewijzigd in productie, als eerbetoon aan de GT40. Verwarrend genoeg wordt de productieversie Ford GT genoemd, zonder de ’40’-toevoeging, na wat juridisch touwtrekken met een bedrijf dat de merknaam GT40 in bezit had gekregen. Dat getal 40 stond bij het origineel overigens voor de hoogte van de auto: 40 inch (100 cm). De nieuwe GT is echter 3 inch hoger. Het concept van de Ford GT is los daarvan echter hetzelfde: tweezitter, middenmotor V8, laag, breed en bruut.

Daarna was het weer stil, tot het jaar 2016. Om het 50-jarige jubileum van de eerste Le Mans-overwinning te vieren wordt een nieuwe Ford GT geïntroduceerd. De auto heeft niet langer een natuurlijk ademende V8 tot zijn beschikking, maar een 3.5 liter twin-turbo V6 goed voor 650 pk en 740 Nm koppel. Ford gaat er meteen mee racen, maar een straatversie laat even op zich wachten. Tot begin dit jaar, als Ford begint met het leveren van straatauto’s.

Of misschien is het beter om te spreken van straatlegale raceauto’s. Want dat is uiteindelijk wat deze Ford GT is: een raceauto met minimale aanpassingen om de openbare weg op te mogen. Het motorblok is niet echt een probleem: het deelt veel onderdelen met het blok dat we kennen uit de Ford F150 Raptor, los van wat grotere turbo’s, andere cilinderkoppen en nog wat details. Verder is het een absolute racer. Een carbon monocoque, pushrod vering, passieve en actieve aerodynamica (vleugel, splitter, etc) en nog veel meer race-trucjes maken dit tot een enorm snelle auto. De auto heeft tevens een geïntegreerde rolkooi. Als je de straatauto van extra buizen voorziet tussen de A- en B-stijlen kan je er volledig FIA-goedgekeurd mee deelnemen aan races.

Vanwege de gewenste prestaties op het circuit was het echter niet mogelijk om een ruime cabine te ontwerpen. Een uitdaging toen de auto bruikbaar gemaakt werd voor de straat, want als er verschuifbare stoelen in de auto zouden komen was er te weinig hoofdruimte. Bovendien verleg je het zwaartepunt als je de stoelen verschuift, iets dat serieus invloed heeft op de balans van een racewagen. En dus werd er voor een andere optie gekozen: een minimaal verstelbare rugleuning, verschuifbare pedalen en een uitgebreid verstelbaar stuur moeten ervoor zorgen dat je alle essentiële bedieningsorganen binnen bereik hebt.

Het maakt dat het meteen speciaal voelt. Voor zover het straaljagerstuur en de rest van de cockpit dat nog niet doen. Alles in deze auto voelt al gefocust op prestaties zonder een centimeter gereden te hebben. Ford heeft me meegenomen naar hun ‘Proving Ground’ in Lommel. Een gigantisch complex met ruim honderd kilometer aan wegen in allerlei variaties wegdek waar Ford haar auto’s ontwikkelt en test. Het is misschien wel het best denkbare scenario want ik hoef me niet druk te maken om politie-agenten en andere pretverlagende individuen met een auto als deze.

Op een enorme lap asfalt hebben de instructeurs een circuit uitgezet dat ons kennis moet laten maken met de kwaliteiten van de GT. We beginnen met een recht stuk, waarna we een snelle linkerbocht induiken die steeds verder knijpt. Om over te gaan in een korte knik rechts, een krappe bocht naar links, die langzaam opent en vervolgens een haakse bocht rechts voordat we een recht stuk op knallen. Aan het einde van dit rechte stuk gaan we 180 graden links en beginnen we van voren af aan.

Terwijl we rustig het terrein over rijden naar de start merk ik al dat dit écht een racer is. Steentjes, zand, een overstekende mier: ik hoor ze allemaal tegen de binnenkant van de wielkasten slaan. Geluidsdemping? Dat is voor mietjes. De auto staat in Sportmodus. De modi Wet en Normal hebben we voor het gemak even overgeslagen, we hebben weinig tijd en zijn toch niet op de openbare weg. De trackmodus bewaren we voor later.

Nadat ik het teken krijg te mogen vertrekken gaat het volgas naar de eerste bocht. De twin-turbo V6 gromt en gorgelt als een bezetene onderin, en schreeuwt aan het einde van het toerenbereik. Met de fantastische schakelflippers schakel ik op en bijna direct weer en nog een keer. De shiftlights helpen het juiste schakelmoment te vinden en dat is geen overbodige luxe want deze machine ramt serieus snel door z’n toerenbereik heen. Einde rechte stuk, terugremmend tot ongeveer 130 en vervolgens leunend op de buitenste wielen nog iets verder terugremmen om de knik naar rechts na deze linkerbocht te kunnen halen. De auto helt wel iets over, maar het mag geen naam hebben. Knik naar rechts, meteen gevolgd door een bocht naar links waarin we de snelheid opbouwen, de GT geeft geen krimp. Kort en hard remmen voor de laatste knik naar rechts, de auto duikt iets op de voorwielen, maar laat zich messcherp insturen. Bewust iets te vroeg op het gas en de lichte kont begint te bewegen, maar laat zich ook redelijk makkelijk opvangen. Wow.

Na een paar ronden in deze setting rondgereden te hebben gaan we over op de Trackmodus. We zetten de auto stil en draaien de stuurschakelaar naar Track. De auto valt in één klap naar het asfalt. Vijftig millimeter omlaag om precies te zijn, doordat een deel van de vering wordt ‘uitgeschakeld’. De wielophanging maakt namelijk gebruik van een combinatie van veren en een torsiebar. In de trackmodus wordt de veer als het ware uitgeschakeld en gebruik je alleen nog de torsiebar.

Zelfde rondje, andere auto. We beginnen nu met launch control, wat betekent dat je een gehoorbeschadiging nauwelijks kunt voorkomen, zeker met de optionele Akrapovic uitlaat op deze auto. Bij het loslaten van de rem breekt de hel los. Drie seconden later ben je de honderd gepasseerd en na nog eens drie tellen ben je voorbij de 160. Gevoelsmatig is er verder weinig nodig om de topsnelheid van 348 kilometers per uur te bereiken. Daarvoor heb ik helaas geen ruimte op dit circuit en het zal ook iets langer duren, maar de manier waarop de GT blijft versnellen is indrukwekkend. Bijna net zo indrukwekkend als z’n stuurgedrag.

Het is nauwelijks onder woorden te brengen hoe bizar direct de GT reageert. Als ik de videobeelden nu terugkijk zie ik de auto nog iets overhellen, maar het voelt alsof het ding geheel vlak blijft liggen. Van richting veranderen is geen handeling maar een soort natuurlijk verlopend proces: je denkt eraan en het gebeurt. De GT voelt nu echt als een circuitauto: knalhard, direct en minder vergevingsgezind. Maar ook precies, gefocust (no pun intended) en hij geeft ontzettend veel vertrouwen. Niet eens misplaatst, want waar je denkt dat je niets meer kunt vragen aan de wetten van de natuur, gaat de GT lachend verder. Het is veilig te stellen dat de meeste mensen eerder tegen de beperking van hun eigen angsten aan zullen lopen dan tegen het einde van het kunnen van de Ford GT.

Nu heb ik geen geld voor dit soort speelgoed, maar dat maakt ook niet uit. De GT is zo goed als uitverkocht. Ford heeft de productie flink opgeschroefd ten opzichte van de oorspronkelijke plannen. Afgelopen week is zelfs bekendgemaakt dat er nóg eens 350 stuks bijkomen. De gelukkigen zouden wel gek zijn dat slot weg te geven. Net zo goed zouden ze gek zijn als ze hun GT in de schuur zouden zetten als verzamelobject. De GT conserveren is de grootste belediging die je kunt maken aan de designers van Ford. De Ford GT verdient het gebruikt te worden zoals deze bedoeld is: volgas. Filmpje!