Officieel: Renault Mégane R.S. Trophy-R

De nieuwe recordhouder voor voorwielaandrijvers op de Nürburgring is nu eindelijk hier!

Het uiterlijk was al geen geheim meer. Renault nam de nieuwe Mégane R.S. Trophy-R eerder dit jaar voor een rondje op de Nordschleife. Niet zomaar een rondje overigens. Renault heeft het bekende record terug in handen. Met een tijd van 07:40,100 is deze hatchback de snelste voorwielaangedreven auto op het beroemde stuk asfalt. Ter vergelijking: de Mégane R.S. R26.R uit 2008 deed het rondje in 8:17 en de Mégane R.S. Trophy uit 2011 deed de Norschleife in 8:07.97. Het vorige record was in handen van Honda met de Civic Type R. (7:43.8s.)

Renault maakte dat nieuws in mei al bekend, maar heeft de auto nooit officieel voorgesteld in al zijn glorie. Dat voorstelrondje is eindelijk aangebroken. Dit is de Mégane R.S. Trophy-R, de meest hardcore vorm van de Mégane R.S. Net als de reguliere Trophy levert de 1.8-liter turbomotor 300 pk en 400 Nm koppel. De keiharde Renault doet het sprintje naar de honderd in 5,4 seconden en heeft een topsnelheid van 262 km/u. Een leuk feitje voor op verjaardagen is dat de technologie van de turbocompressor volgens Renault afkomstig is uit de Formule 1.

Omdat het vermogen gelijk is aan de Trophy heeft Renault andere dingen gedaan om deze Trophy R zo snel te maken. Het sleutelwoord is gewichtsbesparing. De achterbank werd verwijderd, er ligt een lichtgewicht titanium uitlaat van Akrapovič onder de auto en optioneel kan het gewicht nog verder naar beneden met de optionele carbon wielen. Al met al is de Trophy-R 130 kg minder zwaar in vergelijking met de Trophy. We kunnen de purist geruststellen, de auto komt alleen met een handgeschakelde zesversnellingsbak.

Andere kenmerkende zaken voor de Trophy-R is meer negatieve camber op de vooras, instelbare schokdempers op de achteras van Öhlins en krachtigere Brembo-remmen. Wil je helemaal loco gaan dan kun je zelfs carbon keramische remmen krijgen op de Trophy-R. Renault levert de hot hatch op Bridgestone Potenza S007-banden. De Fransen hebben meer downforce weten te creëren door een carbon diffuser te installeren.

Eind juni komt de Mégane R.S. Trophy-R op de markt. Ze gaan er maximaal 500 van bouwen. Van die 500 komen er een aantal naar Nederland. Prijzen en exacte beschikbaarheid volgen in een later stadium.