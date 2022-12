Echt waar: Lexus is bezig met een handbak voor EV’s

Gaat de Lexus LFA-opvolger dan toch een handbak krijgen?

Het lijkt een tamelijk absurd idee, een elektrische auto een handbak geven. Het komt er in feite op neer dat je een heel complex systeem gaat ontwikkelen om het rijden moeilijker te maken. Alsof je een aansteker hebt die alleen werkt als je er met vuursteen op slaat.

Toch is Lexus serieus aan het kijken naar een handbak voor elektrische auto’s. Ze zijn zelfs al aan het testen, want ze hebben een UX 300e uitgerust met een handbak. Geloof je het niet? Bekijk dan de onderstaande video maar eens.

Begin dit jaar dook ook al een patent op waaruit bleek dat Toyota bezig was met een handbak voor EV’s. Naast een neppe schakelpook bestaat het systeem ook uit een neppe koppeling en een neppe toerenteller. Die laatste heb je wel nodig, want schakelen op het gehoor is er niet bij. Tenzij er ook nep geluid is natuurlijk…

De technologie is momenteel nog in de experimentele fase, dus het is nog even de vraag of en wanneer dit op een productieauto te krijgen is. Eerder dit jaar doken geruchten op dat de opvolger van de Lexus LFA een handbak zou krijgen. Wie weet wordt dit de eerste handgeschakelde elektrische auto.

Dat zou dus betekenen dat de Lexus LFA met atmosferische V10 niet handgeschakeld is en de elektrische LFA wél. De omgekeerde wereld. Al moeten we zeggen dat een handbak in een elektrische LFA in ieder geval logischer is dan in een UX 300e.

De elektrische Lexus LFA er gaat er trouwens sowieso komen, met of zonder handbak. Lexus heeft alvast een voorproefje gegeven in de vorm van de Electrified Sport Concept. De Japanners beloven dat deze auto in “ongeveer 2 seconden” van 0 naar 100 km/u knalt. Dat zal vast niet in handmatige modus zijn.

Wat Lexus allemaal in petto heeft is nog even afwachten, maar ze doen in ieder geval een poging om elektrisch rijden leuk te maken. Dat is toch prijzenswaardig, dus kudos voor Lexus.