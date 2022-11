Autoblog Spot van de Week: Rolls-Royce Phantom Coupé

Een Phantom Coupé, die zie je nooit in Nederland. Dat heeft wellicht iets met het prijskaartje te maken.

Een Rolls-Royce Phantom moet je niet kopen om zelf te rijden. Het is namelijk een beetje zonde om in je eentje in een auto van 5,8 meter te gaan zitten. Er was echter ook een Phantom voor de zelfchauffeurs: de Phantom Coupé. Die heeft twee deuren minder en is ‘maar’ 5,6 meter lang.

Rolls-Royce kwam vrij laat op het idee om een Phantom Coupé te bouwen. De Coupé arriveerde namelijk pas vijf jaar na de reguliere Phantom. Omdat de Phantom een ontzettend lange levensduur had, is de Coupé alsnog negen jaar in productie geweest.

Dat betekent niet dat er veel van verkocht zijn in Nederland. Integendeel. Er staan op dit moment slechts zeven exemplaren op Nederlands kenteken. Daarmee zit een Phantom Coupé qua zeldzaamheid zo’n beetje op het niveau van een Bugatti Chiron of een LaFerrari. Daarvan staan er allebei zes stuks op gele platen.

@fastforward wist één van de zeven Nederlandse Phantom Coupés te spotten in Utrecht. Uiteraard is het een zwart exemplaar, zoals vrijwel iedere Phantom. Daarmee is het wel een bijzonder imponerende verschijning.

Het is je wellicht opgevallen dat de auto op een gehandicaptenparkeerplaats staat. Voordat je denkt dat deze Rolls illegaal geparkeerd staat: er zit gewoon een gehandicaptenparkeerkaart achter de voorruit. Deze auto is ook al eens eerder gespot op een invalidenparkeerplaats.

Je zou denken dat zo’n Phantom Coupé lichter (lees: minder zwaar) is dan de limousine, maar niets is minder waar. Ondanks het feit dat de Coupé korter is, weegt deze auto toch nog zo’n 30 kg meer. Het totale gewicht komt daarmee uit op 2.565 kg. Dat is overigens wel lichter dan de nieuwe Rolls-Royce Spectre.

Het prijskaartje is minstens zo imposant als het gewicht. De nieuwprijs van deze auto is om precies te zijn €600.020. Dat is een vrij pittig prijskaartje voor een auto die geen supercar is en niet gelimiteerd is.

Ook al is het geen gelimiteerd model, een zeldzaamheid is het alsnog. Daarmee verdient deze spot de titel Autoblog Spot van de Week. @fastforward krijgt als beloning een mooie Autoblog-pet of -muts thuisgestuurd.

Volgende week zondag is er wederom een nieuwe Spot van de Week. Ben je ook wat bijzonders tegengekomen? Deel je foto’s op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot de volgende keer in deze rubriek!