Dit is Kia’s blik op de SUV Coupe’s van deze wereld

Kia kan natuurlijk niet achterblijven op deze trend in de autowereld.

Het idee van een ‘SUV Coupé’ is niet nieuw. De Ssangyong Actyon was er als productieauto zo’n 14 jaar geleden al vroeg bij. Heel vroeg, want de wereld was toen nog niet klaar voor dit aparte segment. Vandaag de dag is het gemeengoed geworden. De premium autofabrikanten hebben elk een eigen SUV coupé in het gamma en nu gaan de ‘gewone’ fabrikanten met het concept aan de slag.

Renault doet een poging met de Arkana en ook Skoda werkt aan een eigen SUV coupé. Kia gaat zich bij deze merken voegen met de XCeed. Wat we precies mogen gaan verwachten van deze nieuwe auto is nog niet duidelijk. De Zuid-Koreaanse autofabrikant heeft slechts één foto gedeeld van het nieuwe model. Op het eerste gezicht lijkt de auto wat trekjes te hebben van een BMW X2, wat absoluut geen belediging is.

Kia laat weten dat de XCeed door het Europese designcentrum van het merk is getekend onder leiding van Gregory Guillaume. Het zal de vierde auto worden in de huidige Ceed-reeks (Ceed, Ceed Sportswagon en ProCeed) van het merk. Informatie over de aandrijflijn, motoren en een marktlancering is nog niet bekend. Kia zegt de auto officieel op 26 juni te onthullen.