Dit is de gloednieuwe Porsche 911 GT3 Cup - Autoblog.nl

Met een nieuwe Porsche 911 GT3 moet er natuurlijk ook een Cup komen. Dit is ‘m geworden!

De raceauto draagt nog een camouflagepak, maar door goed te kijken zijn duidelijk de lijnen van de nieuwe Porsche 911 GT3 Cup te zien. Neem de GT3 in je hoofd en draai de volumeknop nog wat verder open. Een grotere vleugel, nog scherpere bumpers en de Cup is geboren.

De nieuwe 911 GT3 Cup zal in het raceseizoen van 2021 in actie komen. Onder andere tijdens de Porsche Mobil 1 Supercup en de Carrera Cup is deze GT3 Cup het ingezette wapen. Het is voor het eerst sinds de onthulling van de 992 dat er een raceauto gepresenteerd gaat worden met deze generatie 911 als basis. Voor Porsche is het alweer de zevende generatie Cup-auto.

Cup productieaantallen

Van de vorige generatie, de 991 Cup, werden er 1.410 stuks gemaakt. Het gaat hier om 673 exemplaren van de 991.1 en 737 stuks van de 991.2. In de geschiedenis van de Cup auto heeft Porsche sinds 1990 in totaal 4.251 auto’s gemaakt.

Technische informatie wil Porsche nog niet delen. Het is enkel het uiterlijk dat we hier – voor een deel – voorgeschoteld krijgen. Lang hoeven we niet op informatie te wachten. Porsche zegt aankomend weekend meer info te hebben, spannend!

GT3

Het heeft echt wel even geduurd voordat deze nieuwe generatie Porsche 911 GT3 Cup in actie mag komen. Pas volgend jaar is het zover. Het Duitse automerk zegt al sinds halverwege 2019 te testen met de eerste auto, die intern de naam ‘TC01’ (Test Car 01) draagt. Met het eerste prototype ging Porsche testen in de windtunnel. Vervolgens werd een tweede model gebouwd om testronden te maken in de echte wereld.

Uiteindelijk zal de GT3-familie de komende jaren langzaam uitgebreid worden met auto’s voor zowel op de straat als op het circuit. We hebben nu de GT3 en de GT3 Cup gezien. Het is nog wachten op een GT3 RS en wellicht een nieuwe 911 RSR.