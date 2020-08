Dit is de goedkoopste Alpina Z4 Roadster van Marktplaats

Is de Alpina Z4 Roadster de laatste echte?

Zoals we net al even aanstipten in het artikel over getunede Tesla’s, is tsjoenering ook niet meer wat het geweest is. Dat geldt zelfs voor Alpina, hoewel we dat officieel nog steeds geen tuner mogen noemen. In de nieuwe B3 gebruikt de ‘fabrikant’ uit Buchloe zelfs gewoon de nieuwe motor van de M3 met een wat andere afstelling. Maar een ekte ekte getsjoende motor heeft natuurlijk gewoon een andere inhoud dat degene waarvan ‘ie is afgeleid.

Dat was bijvoorbeeld nog het geval bij de Alpina Roadster S op basis van de E85 Z4. Deze was namelijk voorzien van een heuse atmosferische 3.3 liter zes-in-lijn, een formaat zespitter dat bij BMW zelf al een tijdje niet meer verkrijgbaar was. Met zo’n volvette I6 heb je dus het piekvermogen dat je wil (in dit geval 300 pk), maar ook souplesse bij lagere toeren. Beter wordt het eigenlijk niet. Alpina zegt zelf trouwens dat het om een ‘3.4’ gaat, maar daar liegen ze een beetje mee. De krachtbron meet namelijk 3.346 cc.

Hoe dan ook past het aggregaat prima bij het karakter van de E85 Z4. Die is namelijk best scherp en hard qua onderstel. Zo hard, dat BMW de tweede generatie van de weeromstuit juist te soft heeft gemaakt. Misschien was het ook wel wat teveel van het goede, met name op de vermaledijde runflats waarmee BMW pionierde na de millenniumwisseling. Fijn is in ieder geval dat de eerste generatie Z4 objectief gezien de best geslaagde Z4 is qua looks. De tweede was ook best fraai maar niet bruut genoeg en de meest recente is net zo vernaggeld als het meerendeel van de rest van het gamma.

Bij het exemplaar op Marktplaats zie je de liefdevolle details die een echte Alpina speciaal maken. De baaaadge op het zijknipperlichtje, de baaaaadge op de windvanger, de blauwe klokken, de velgen en het opschrift op de voorbumper. Het is bekende kost, maar wel lekkel.

Dit exemplaar is origineel geleverd in Zwitserland en op enig moment verhuisd naar Duitsland. De unit heeft er bijna 130.000 kilometer opzitten en is volgens verkoper Wensink netjes onderhouden. Alpina’s zijn vaak dik uitgerust, zo ook dit exemplaar. Nadeel daarvan is dat je de navi-unit hebt die het interieur flink dateert. Een E85 zonder is eigenlijk fraaier, maar ja, als je wil kan je waarschijnlijk nog wel wat ombouwen.

De vraagprijs bedraagt 37.945 Euro. Dat is natuurlijk niet goedkoop. Een Z4 3.0 is er al vanaf een rug of tien en een eveneens best lekkere Z4M is in redelijke staat verkrijgbaar voor 25-30K. Maar ja, dit is nummer 328 van 343. Koop dan?