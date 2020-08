Deze gewiekste tuner buigt niet voor Tesla

Tesla draait tuners de duimschroeven aan. Maar een kleine tuner uit Canada biedt dapper weerstand tegen de Muskiaanse overheersing.

Vroeger was tunen nog een echte kunstvorm. Als ware beeldhouwers boorden veredelaars cilinders op en maakten ze nokkenassen snel. Tegenwoordig is het allemaal een beetje anders. Bij de turbomotoren is het toch vaak even een chippie erin om de ECU te ‘hacken’ en hoppata, je hebt een enorme bak extra pk’s. Kind kan de was doen.

Computer op wielen

Bij Tesla geldt het laatste nog eens extra, want een Muskmobiel is natuurlijk helemaal een soort rijdende computer. Tesla wil echter graag ook zelf geld verdienen aan haar producten en vraagt vaak duizenden Ekkermannen aan klanten om ‘slapende’ functionaliteit te activeren. Dan gaat het om extra vermogen, maar ook bijvoorbeeld sommige functies als sfeerverlichting en verwarmde stoelen.

Tuner springt in het gat

Die forse meerprijzen voor software creëren echter wel een gat waar derde partijen in kunnen springen. Met hun eigen stukjes code kunnen ze klanten ook voorzien van extra goodies en zo duur als Tesla ze maakt hoeven die duidelijk niet te zijn. Dat blijkt wel uit het feit dat het Canadese Ingenext soortgelijke updates aanbiedt voor aanzienlijk minder pegels.

Tesla is niet blij

Nou is Tesla natuurlijk niet zo blij met deze gang van zaken. Op zich niet verwonderlijk. BMW zal ook liever willen dat je bij hun een 330i koopt, in plaats van dat je een 320i voor een paar grijpstuivers naar 330i specs laat tillen. Het verschil is alleen dat Tesla keihard terugvecht tegen externe modificaties, door ze incompatibel te maken met hun bekende over-the-air updates. Eigenaren die hun getunede auto updaten krijgen na een update een zeer irritante melding op hun grote schermen te zien.

Patch

Tuner Ingenext gaf daarbij echter al aan dat men reeds aan een patch werkte om deze snode actie van Tesla weer ongedaan te maken. Inmiddels is dit gelukt. Kopers van de originele module krijgen de oplossing gratis geleverd. Nieuwe klanten kunnen nu ook de nieuwste versie kopen van Ingenext. Deze geeft je extra pk’s, maar ook andere goodies zijn mogelijk.

Drift Mode, jungeh!

Je kan namelijk extra dingen aanzetten zoals de achterstoelverwarming (te bedienen via een app of de knoppen voor de elektrische achterramen), sfeerverlichting, het automatisch openen van de deuren/frunk/klep, de Drift Mode, het verwarmen van de accu, de manuele bediening van ruitenwissers en niet te vergeten de monitoring van je accupakket. Daarmee is de software dus zeker niet alleen voor snelheidsduivels interessant. We zijn alvast benieuwd naar hoe Tesla dit nu nóg harder gaat aanpakken…