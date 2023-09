Uitslag Formule 1: Grand Prix van Italië 2023

Pakt Verstappen Sainz meteen na de start, of speelt hij even met zijn prooi, in de Grand Prix van Italië in 2023?

We gaan langzaam maar zeker richting het eind van het seizoen in de Formule 1. Vandaag staat de laatste Grand Prix van het ‘Europese seizoen’ op de rol in de vorm van de Grand Prix van Italië. Hierna volgen nog een aantal races op andere continenten. Voor iedereen die niet Red Bull en Max Verstappen heet kan het einde van 2023 waarschijnlijk niet vroeg genoeg komen. De Nederlander is immers een veelvraat met een ongekende honger naar succes gebleken.

Wellicht zit er voor de rest nog hier en daar nog een dagsucces in. Bijvoorbeeld op de sok van Monza. Net als bijvoorbeeld de Grand Prix van Monaco is het immers vaak een circuit dat de normale krachtsverhoudingen wat opschudt. Mede daarom hebben we de afgelopen jaren ook wat verrassende winnaars gezien, zoals Ricciardo in 2021 en Gasly in 2020.

Na de kwalificatie van gisteren mogen de Tifosi in ieder geval dromen van de overwinning. Sainz pakte pole, Leclerc werd derde. Verstappen zit in de sandwich. Iedereen verwacht dat de Nederlander vandaag alsnog wint. Maar pakt hij inderdaad zijn tiende op rij, of strooit iets of iemand nu toch een keer zand in de machine? We gaan het zien, in de Grand Prix van Italië in 2023!

Start (afgebroken)

Normaal hebben we het nooit over de opwarmronde, maar dit keer begint de race eigenlijk al voor de start. Yuki Tsunoda valt namelijk uit terwijl hij traag naar de grid rolt. Vroeger was het circuit van Monza nog weleens goed voor geplofte motoren. Immers blazen die vrijwel continu op volle toeren door hier. Maar dit is wel een beetje vroeg om er de brui aan te geven van de Honda-tor in de Alpha Tauri. Ook nooit lekker voor de andere Honda coureurs zoiets. Je kan er verder niks mee, maar als er een gaat kunnen er meer volgen.

Iedereen heeft in ieder geval twintig minuten de tijd om te denken aan allerlei scenario’s. Zo lang wordt de race namelijk uitgesteld door de wedstrijdleiding. Ondertussen staan de auto’s op de grid. Ook iets wat ze vroeger nooit lekker vonden. Tegenwoordig waarschijnlijk ook niet, maar de techniek is nu natuurlijk wel veel betrouwbaarder geworden.

Start

Enfin, met enige vertraging gaat het veld dan toch los. Is iedereen koel gebleven, of is er iemand overgekookt in de Italiaanse hitte? Het valt mee. Iedereen komt ongeschonden door de eerste chicanes. We hebben het weleens anders gezien. Piastri heeft een goede start en gaat Albon voorbij. Hamilton is op harde banden gestart en verliest een plekje.

Albon gaat in de tweede ronde terug voorbij aan Piastri. Verstappen roept al snel dat de Ferrari voor hem al enigszins begint te glibberen. Als de DRS geactiveerd wordt doet Max een poging, maar hij wordt naar de buitenkant gedwongen door zijn voormalig teammaat. Verstappen kiest eieren voor zijn geld en gooit er een cynisch ‘lovely’ uit over de radio.

Leclerc zit op het vinkentouw en ook Russell en Perez zijn niet ver weg. Vandaag dus geen Verstappen die uitcheckt, wegrijdt en nooit meer terug wordt gezien. Voorlopig niet althans. Charles lijkt een beetje afstand te nemen, terwijl Perez naarstig probeert Russell te verschalken. De Brit verdedigt zich echter met hand en tand. In ronde 14 schieten beiden van de baan bij het aanremmen van de eerste chicane.

Verstappen heeft ondertussen toch wat moeite met Sainz. Maar in ronde 15 verremt Sainz zich dan eindelijk een beetje voor de eerste chicane. Max profiteert direct en haalt Carlos in voor de tweede chicane. Albon maakt een vroege pitstop vanaf P6 en laat daarmee de McLarens los. Norris frustreert zich over het feit dat Piastri voor zijn neus rijdt en hem naar zijn idee ophoudt.

Vooraan lijkt het erop alsof Sainz ook Leclerc ophoudt. De Spanjaard zit door zijn banden heen. Leclerc heeft inderdaad iets meer kunnen sparen en is duidelijk sneller. Het team moet ingrijpen, maar doet dat weer eens niet. Verstappen profiteert en rijdt binnen no time drie seconden weg.

Mid Race

Sainz en Verstappen stoppen als eersten van de top-4. Leclerc stopt een ronde later en Perez nog een ronde later. Dat is geen voordeel, want algemeen wordt aangenomen dat een vroegere stop voordelig is vandaag. Leclerc komt vlak achter Sainz weer de baan op. Perez sluit vlak achter de vechtende Ferrari’s aan. Toch niet echt handig van Red Bull eigenlijk dit.

Bij McLaren zijn ze ook lekker bezig. Norris gaat Piastri voorbij en de twee raken elkaar. In ronde 25 gaat Verstappen voorbij aan de op hards gestarte Hamilton. De Nederlander gaat zo weer aan de leiding van de race. Als HAM ook de Ferrari’s en Perez om de oren krijgt, pit hij en valt hij terug naar P10. Met mediums kan hij nu op jacht om wat plekken goed te maken op de coureurs voor hem met oudere hards.

In ronde 32 gaat Perez na een hard gevecht voorbij aan Leclerc. Het duurt daarna echter gek genoeg lang voordat de Mexicaan ook aansluit bij Sainz. Hamilton is in de tussentijd aangesloten bij de twee McLarens. Hamilton haalt Piastri in, maar knijpt de Australiër dan ernstig af. Te ernstig, want de twee raken elkaar. OP81 komt er het slechtste vanaf. Hij moet een nieuwe vleugel halen.

Het team van McLaren heeft ondertussen een ietwat kneuzige poging gedaan Williams te bewegen Albon naar binnen te halen. Maar team blauw trapt daar niet in. Norris blijft zich zo stukbijten op AA23. Hamilton sluit weer aan, maar heeft een straf van vijf seconden voor het incident met Piastri. LH44 gaat nu wel ook voorbij aan Norris.

In ronde 46 maakt Perez dan eindelijk een 1-2tje voor Red Bull. Leclerc probeert te profiteren door een podiumpje af te snoepen van zijn teammaat. Maar Sainz countert. Buiten beeld is Hamilton voorbij gegaan aan Albon. Maar LH44 moet nu nog vijf seconden wegrijden bij de Thai om P6 ook te houden op de meet.

Finish

Max Verstappen zet zijn record en wint de tiende op rij. Perez wordt tweede. Maar het zijn de Ferrari’s die voor het entertainment zorgen. Leclerc is duidelijk sneller dan Sainz en probeert Carlos een paar keer uit te remmen. De twee raken elkaar meerdere keren bijna, maar Sainz houdt het podium vast.

Russell wordt vijfde en Hamilton behoudt P6. Albon zit volledig door de banden heen, maar kan Norris net achter zich laten. Alonso wordt negende en geweldige vent Bottas pakt op een of andere manier het laatste puntje in de race. Sargeant, Piastri en Lawson laten zich wat dat betreft de kaas van het brood eten.

De volgende kans is er over twee weken in Singapore. Red Bull zal daar vast ook winnen. Nog acht races te gaan. Pakken ze ze allemaal?