De nieuwe Kia Stonic heeft een prijs

De kersverse crossover van Kia is er voor minder dan 20 mille.

In DIT artikel kun je alles lezen over de nieuwe Stonic van Kia. Nou ja, bijna alles dan. Kia had nog niet bekendgemaakt wat ‘ie in Nederland mag gaan kosten. Daar is nu verandering in gekomen. De crossover, die gaat concurreren met onder andere de Renault Captur en Seat Ateca, knalt het B-segment binnen met scherpe prijzen.

De Kia Stonic is bij de marktintroductie leverbaar met drie motoren. De voordeligste is de 84 pk sterke 1.2 MPi benzinemotor. Deze scoor je vanaf 18.995 euro. Dan volgt de 1.0 Turbo met 120 pk voor 22.995 euro. De derde voorlopige variant is de 1.6 CRDi turbodiesel met 110 pk. Deze komt er vanaf 26.995 euro. De Kia komt, zoals elk ander model van de Zuid-Koreaanse autofabrikant, met zeven jaar garantie.

Het model is beschikbaar met zeven uitrustingsniveaus. Elke uitrusting kent zijn eigen extra’s. De Stonic heb je standaard als EconomyLine, maar je hebt bijvoorbeeld ook de luxere ComfortLine. In deze uitvoering heeft de Stonic airconditioning, elektrisch verwarmbare buitenspiegels, Bluetooth-connectiviteit, verlichte make-upspiegels, stuurwielbediening voor audio en Bluetooth, een AUX- en USB-aansluiting en een 7-inch display.

De Stonic staat eind september bij de dealer en vanaf nu is het mogelijk om een order te plaatsen.