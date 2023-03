Plannetje van de Europese Commissie. Een beginnend bestuurder mag straks geen slok alcohol meer drinken. Voordat hij achter het stuur kruipt dan hè?

Alcohol en verkeer gaan niet samen. Dat geldt voor zowel de ervaren rot als voor de beginnend bestuurder. Dan hebben we dat maar gezegd. Toch is het anno nu nog steeds toegestaan om met een slok(je) op achter het stuur te kruipen.

Een ervaren bestuurder mag nu 0,5 promille in zijn bloed hebben, een beginnend bestuurder 0,2. In het eerste geval komt dat neer op een ruime 2 eenheden drank, voor een beginnend bestuurder ligt dat op 1 glaasje. Althans, nu nog.

Geen slok meer voor beginnend bestuurder

De Europese Commissie ziet dat liever anders en wil daarom dat een beginnend bestuurder helemaal niks drinkt voordat hij achter het stuur kruipt. Het enige promillage dat voor hem/haar/die/deze/het/plork geldt is 0,0.

En deze maatregel is broodnodig. Jonge bestuurders vertegenwoordigen slechts 8% van alle weggebruikers, maar zijn wel betrokken bij 2 op de 5 dodelijke ongelukken. En met jonge bestuurders bedoelt de EC mensen van 30 jaar en jonger.

En natuurlijk betekent dit niet dat alle doden in dat overzichtje gedronken hadden, maar het helpt wel mee.

Geen enkele verkeersdode meer in 2050

De maatregel om een 0.0 tolerantiebeleid te voeren tegen de beginnen bestuurder, is onderdeel van het grote Europese plan om geen enkele verkeersdode meer te hebben in 2050. Een ambitieus plan…

Want al is het aantal verkeersdoden afgelopen twintig jaar sterk afgenomen, toch vielen vorig jaar nog altijd meer dan 20.000 doden op de wegen in de EU. De meeste slachtoffers zaten overigens niet in de auto, maar waren lopend, op de fiets, motor of scooter. De ‘dader’ zat meestal wel in de auto.

Maar goed, ambitie of niet, een maatregel tegen drank in het verkeer juichen we altijd van harte toe.