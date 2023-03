Lezersvraag: Hoe ga jij dit seizoen Formule 1 kijken?

Via welke aanbieder ga jij Formule 1 kijken, is natuurlijk de vraag…

Hieperdepiep HOERA! Morgen is het weer zover, het nieuwe Formule 1-seizoen gaat eindelijk weer beginnen. Morgen kunnen we de eerste vrije training zien op het circuit van Bahrein. Eindelijk weer de gillende V10-motoren V6’jes met turbo’s voorbij horen zoeven. Met Verstappen natuurlijk vooraan.

Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ondergetekende heeft er zin aan en kan niet wachten. Maar de vraag is natuurlijk, via welke aanbieder gaat er gekeken worden? Ik moet het abonnementje nog afsluiten, dus misschien heb ik iets aan jullie tips.

Hoe ga jij Formule 1 kijken?

Vorig jaar heb ik de eerste twee races gezien via Viaplay, maar dat heb ik gauw opgezegd. Ik kon niet wennen aan het commentaar en ook de voorbeschouwing was niet je van het. Alleen de pitreporter was leuk, mits je het geluid uitzette. Maar ja, die is inmiddels vervangen door die ene. Kom, hoe heet ie. Nou, die dus.

Daarna snel een abonnementje genomen op F1TV Pro. Helemaal goed, streamen via de Apple TV en helemaal nergens last van. Behalve dan dat het beeld aan het eind van de race steevast wazig werd en soms zelfs stopte. Maar ja, Max won toch, dus niet heel belangrijk.

Maar nu is het volgende het geval, ik heb dat abonnement stopgezet en ben nu dus helemaal nergens lid van. Zelfs niet van een korfbalclub, maar dat terzijde. Maar ik moet wél iets nieuws afsluiten. Welke gaat dat dan worden?

Ga ik voor de club die ervoor heeft gezorgd dat we niet meer naar Jack Plooy hoeven te kijken, of gaan we voor de wazige beelden via F1TV? Ik weet het nog niet.

Het gaat om jou, niet om mij…

Maar ik vergeet eigenlijk waar het om draait bij de rubriek ‘de Lezersvraag’. Om jou natuurlijk, niet om mij. Wij zijn daarom benieuwd via welke aanbieder jij kijkt. Of dat je misschien een lekkere gratis stream gebruikt? Of dat je kijkt naar de ORF?

Daarom, zeg het ons en breng mij en passant op een idee welke aanbieder ik moet gaan nemen om ook Formule 1 te kunnen kijken.

Brand dus los in de comments!!