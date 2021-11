Tesla’s stiekem geleverd met gaten in plaats van USB

Sommige Tesla’s worden nu stiekem geleverd met een paar gaten waar eigenlijk USB poorten horen te zitten.

Een nieuwe dag, een nieuwe reden om Tesla keihard te bashen weer eens aandacht te geven. Gisteren hadden we het nog over de prijsstijgingen van de Tesla Model Y. Vandaag leren we dat klanten die zo’n Model Y bestellen kennelijk minder voor meer krijgen. Kwaliteitspublicatie Electrek die altijd dicht op Tesla-vuur zit, meldt namelijk dat kopers van de Model Y er tot hun verrassing achterkomen dat er gaten in hun interieurs zitten. Op zich zou je nog kunnen denken, dat kan gewoon een afwerkingsissue zijn bij Tesla. Maar dit keer zitten de gaten daar waar normaal gesproken USB-poorten horen te zitten.

Dan vind je dus opeens ergens bovenstaand triestig plaatje terug in je splinternieuwe Muskmobiel ter waarde van circa 60.000 Dollar (volgende week wellicht 70.000). En dan blijkt dat klanten over het algemeen niet zijn ingelicht over de missende feature. Sterker nog: sommige gelukkige nieuwe eigenaren kwamen er pas achter nadat ze een berichtje erover lazen op hun favoriete website en toch maar eens gingen kijken. Uiteraard vergeven zij de tekortkoming de auto direct. Doch dat Elon te druk bezig was met het affakkelen van een voormalig collega om hen van tevoren in te lichten, steekt wel een beetje.

Bij auto’s met missende USB-poorten werkt wireless charging ook niet. Inmiddels hebben sommige klanten te horen gekregen dat ze naar de dealer Store kunnen komen voor een fix ‘op het moment dat die beschikbaar is’. Wanneer dat zal zijn is nog onduidelijk. Tesla geeft namelijk het globale chiptekort de schuld van de missende USB-poorten.

Eerder verwijderde Tesla al lendesteunen uit enkele modellen omwille van hetzelfde chiptekort. Het merk is daar overigens niet alleen in. BMW deed namelijk hetzelfde. Tevens levert BMW nu sommige auto’s zonder touchscreens, waardoor je de infotainment moet bedienen met de fysieke premium iDrive-controller. Precies zoals verstandige mensen toch al doen dus. Maar het punt is dat BMW deze zaken wel netjes vooraf heeft aangegeven. In Amerika krijgen klanten van BMW dan ook ‘korting’ voor de missende features. Bij Tesla zit dat er echter niet in. Koop dan?