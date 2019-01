Deal: goedkoopste Maserati Quattroporte van Nederland

Een buitenkansje!

In een wereld gevuld met leugens is het bijzonder fijn om iets tegen te komen waarover open, oprecht en eerlijk gesproken wordt. Zoals deze totaal verwoeste Maserati Quattroporte, bijvoorbeeld. De eigenaar van de luxe Italiaan heeft zijn auto deze week op internet te koop aangeboden voor een nader overeen te komen bedrag, en in de advertentie spreekt de man recht vanuit zijn hart.

In plaats van de auto op te hemelen en zoveel mogelijk mankementen onder de mat te schuiven, legt de eigenaar eenvoudig uit dat de Treporte Quattroporte naar de hemel is vertrokken.

“Bent u opzoek naar de goedkoopste maserati quattroporte van nederland? Dan bent u hier aan het goede adres. Als u de foto’s bekijkt snapt u wel waarom. Er is het een en ander aan kapot. Hier en daar een krasje en inderdaad het rechter achterwiel (en de rest eromheen) ontbreekt. Maar hé dit is een maserati denkt u nu werkelijk echt dat er niks meer heel is? Denk het wel.”

Een twijfelachtige constatering, daar in die laatste zin, maar soit. Hoewel het op het eerste gezicht lijkt alsof de Maserati een eerste klas ticket naar het Walhalla der Auto’s verdient, blijkt dat een hoop onderdelen toch heelhuids het ongeval hebben kunnen verlaten. Naar verluidt zijn o.a. het motorblok (een 395 pk sterke 4,2-liter V8), de automatische versnellingsbak, de radiateur, de airconditioning, de stuurinrichting, het interieur en een lading bedieningsknopjes in redelijk tot goede staat. Wie het niet gelooft, mag afreizen naar Bunschoten-Spakenburg om een “proefrit” te maken. Vergeet niet je rijbewijs mee te nemen…

Met dank aan Michel voor de tip!