Dit is hoeveel mensen vorig jaar Formule 1 keken

Spoiler: het zijn er gigantisch veel.

Toen Liberty Media de Formule 1 overkocht van Bernie Ecclestone, verkondigde het dat het de sport vooral groter, toegankelijker en jonger wilde maken. Uit nieuwe cijfers van het bedrijf blijkt dat het ze dit in relatief korte tijd is gelukt. De kijkcijfers zijn namelijk aanzienlijk toegenomen en ook het aantal nieuwe fans groeit op zeer nette wijze door.

In een tweet van F1 Media wordt geschreven dat er in 2018 flink meer naar de Formule 1 is gekeken. In totaal trokken de wedstrijden liefst 490,2 miljoen unieke kijkers, 10 procent meer dan een jaar eerder. Binnen de twintig grootste markten ligt het percentage zowaar nog hoger, op 14 procent om precies te zijn. Dit is vooral te danken aan forse groei in China, waar driemaal meer mensen keken dan een jaar eerder, India (+87%), Frankrijk (+51%), Rusland (+27%) en de Verenigde Staten (+20%). De meeste kijkers komen uit Brazilië, waar liefst 115,2 miljoen mensen aan de buis waren geplakt. China (68 miljoen kijkers) en de Verenigde Staten (34,2 miljoen kijkers) completteren de top drie. En dan denken wij dat we massaal naar Max kijken…

Kijken we naar het absolute aantal keren dat de wedstrijden bij elkaar zijn bekeken, dan ligt het cijfer nog veel hoger. Gedurende het afgelopen Formule 1-seizoen zetten in totaal 1,59 miljard mensen de televisie aan om de races te volgen. Dit getal is wederom gebaseerd op de twintig grootste markten, het wereldwijde totaal ligt logischerwijs nog hoger. Wereldwijd lag het cumulatief aantal kijkers op 1,758 miljard. 61 procent van de nieuwe kijkers was jonger dan 35 jaar oud.

De best bekeken wedstrijd van 2018 was de Grand Prix van Monaco. Wereldwijd keken 110 miljoen mensen naar de race in het Vorstendom. De Grand Prixs in Bahrein, Frankrijk, Oostenrijk, Groot-Brittannië, Italië en Mexico werden meer dan 90 miljoen keer bekeken.