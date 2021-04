Originele youngtimer occasions: dit zijn er 7! - Autoblog.nl

We gaan eens even kijken naar 7 originele youngtimer occasions!

Enkele dagen geleden namen we de aandachtspunten door voor het youngtimer-rijden. Het is een zeer gevoelig onderwerp voor velen. Er zijn duidelijke voor- en tegenstanders. Ook bestaan er de nodige verwarringen erover. Spotgoedkoop een dikke bak rijden lijkt het geval te zijn, maar dat klopt niet.

De meeste auto’s die worden gekozen om als youngtimers te rijden, kosten relatief gezien een dikke duit om rijdend te kunnen houden. Ook al valt het relatief mee. Ook moet je even rekening houden met dingen als een BTW-correctie en de winst als je ‘m doorverkoopt (en af hebt geschreven tot nul).

Maar OK, je bent autoliefhebber en je geeft liever wat geld uit aan een ‘echte’ auto dan aan een modernere wagen met kleine downsize-motor, veel elektronica en allerlei milieu-maatregelen die de autotechniek niet ten goede komen. Je stelt rijden als een vorst boven rijden door een binnenstad. Natuurlijk zijn er voldoende Audi’s, BMW’s, Porsches en Mercedessen die dan voldoen daaraan. Maar wat als je een originele youngtimers wenst die iets origineler zijn. Wat zijn dan de opties? We zochten er een paar voor je op.

Lexus IS250 Sport (XE20)

€ 11.950

2006

115.000 km

We beginnen heel erg bescheiden met de originele youngtimer occasions. De Lexus IS250 is een BMW 3 Serie alternatief. Destijds vond men het design te ingetogen en bescheiden. Tegenwoordig is zo’n IS250 aanzienlijk fraaier oud geworden dan de E90 uit dezelfde periode. De Lexus IS250 is minder sportief dan zijn voorganger (IS200, XE10). Daarnaast is de motor geen zes-in-lijn, maar een V6. Het is voor Nederland precies goed genoeg om vlot te zijn, zonder dat meteen je rijbewijs wordt ingenomen.

Maak niet de fout om een diesel te kiezen, want dat zijn zeldzame misperen qua betrouwbaarheid. Qua uitvoering ziet zo’n Sport er het beste uit met die grote wielen. De prijzen zijn nog relatief stevig. Er staan er niet veel te koop en er zijn voldoende petrolheads die geen nieuwe konden betalen, maar een occasion wel zien zitten.

Volkswagen Phaeton 4.2 V8 4Motion

€ 14.950

2005

65.000 km

Als het gaat om topklasse sedans, kijken we meteen naar de Mercedes-Benz S-Klasse. Logisch, dat is een icoon in zijn klasse. Daarachter zien we de Audi A8 en BMW 7 Serie. Op zich niet onaardig, maar waarom naar N*SYNC luisteren als je de Backstreet Boys op kunt zetten? Of je doet het compleet anders met de Phaeton. De Phaeton is een auto van uitersten. Want het design is zeer strak en bescheiden, daardoor ziet ‘ie er niet heel verouderd uit.

Aan de andere kant zijn de kosten van onderhoud en reparaties erg hoog. Ja, ook voor een auto in deze klasse valt het niet mee. Daarnaast is er maar een zeer kleine schare liefhebbers voor deze Phaeton. Het is niet zoals met een M5 of C63 AMG dat er altijd wel een volgende klant klaar staat. Deze auto’s zijn zeer moeilijk te verkopen, vandaar de lage aanschafprijs. Maar hey, je hebt wel een zeer originele originele youngtimer occasion.

Chrysler 300C Touring SRT-8 (LX)

€ 17.750

2006

145.000 km

Snelle stationwagons, een categorie die de petrolheads wel waarderen. Normaal gesproken zien we voornamelijk snelle Duitsers of Zweden voorbij komen. Er zijn genoeg andere naties die er of meer geproduceerd hebben. Er zijn echter weinig Amerikaanse sportieve stationwagons. De gaafste is de Cadillac CTS-V Wagon, maar dat is nog geen youngtimer. Deze 300C is dat wel.

In heel Europa stonden er maar drie te koop, dus je moet sowieso even je best doen om er eentje te vinden die je aanstaat. De hoofdattractie is de 6.1 liter V8 met 426 pk. Het geluid en de power ervan zijn verslavend. Zie het als een soort muslecar in plaats van een snelle stationwagon. Ook qua raffinement, overigens. Maar net als met Jeremy Clarkson is dat juist de charme.

Seat Leon Cupra (1P)

€ 8.250

2007

150.000 km

Je moet wel even wachten, en dan kan je deze auto als Youngtimer rijden. Kijk, in de meeste gevallen denkt men aan dikke Mercedessen als Youngtimer. Maar elke auto van 15 jaar of ouder kun je als youngtimer inzetten. De Seat Leon Cupra is zo’n auto die eigenlijk heel erg leuk, bereikbaar, praktisch en snel is. Je krijgt in principe meer voor minder in vergelijking met een Golf GTI van hetzelfde bouwjaar. Het gaat immers om youngtimer occasions die het net even anders doen.

De Leon Cupra heeft de 240 pk sterke TFSI (de ‘BWJ’), in plaats van de minder krachtige Golf GTI unit (de Leon FR is daar meer gelijkwaardig aan). Als je een paar leuke modificaties gepland hebt, zijn er zeel veel mogelijkheden met die blok. Qua uiterlijk oogt het model nog altijd heel erg fris. Het interieur is niet fraai oud geworden (nooit geweest ook). Maar een puike zitpositie met uitstekende stoelen zijn aanwezig. Vijf deuren zijn standaard.

Volvo C70 Cabrio

€ 16.500

2005

140.000 km

Het is een beetje een vreemde eend in de bijt. De eerste C70 was gebouwd op basis van de C70, een soort E-segment coupé. De C70 is stiekem in technisch opzicht een Focus, een C-segment auto. Deert het? Nee, niet echt. De Volvo C70 is een auto die enkele kwaliteiten biedt die uniek zijn voor het merk. Eh, waren. Denk aan fijne stoelen, fraai leer en een volromige vijfcilinder.

De T5 heeft lekker wat potentie (ook om te tunen), maar de C70 is juist gebouwd om op koppel te toeren. Gelukkig kan de vijfpitter dat ook uitstekend. Het is nog altijd de enige klapdak-cabriolet die écht een fraaie achterzijde heeft. Helaas is het neusje wel erg kort. Wel een voordeel, een Volvo cabriolet zal tot in lengte van dagen stijlvol zijn, iets dat een Duitse cabrio niet lukt.

Land Rover Range Rover Sport V8 (L320)

€ 14.950

2003

135.000 km

Aanvankelijk wilde we de originele Range Rover gaan aanraden. Dat is een briljante auto en een échte Range Rover. De ‘Sport’ is geen Range Rover én hij is niet sportief. De auto is verrassend krap voor een 2.700 kg wegend bakbeest. Maar het zijn wel geweldige auto’s om mee onderweg te zijn. De zitpositie is perfect, hoog, rechtop en alsnog in een cocoon van leer en hout. Het is niet zo weelderig als een echte Range Rover, maar het is niet zo agrarisch als een Discovery uit die periode.

Sla de diesels over, die hebben nogal wat betrouwbaarheidsissues. Dat komt mooi uit, want er zijn twee Jaguar V8 motoren beschikbaar. De 4.4 klinkt het beste, de 4.2 S/C is het snelst. Alhoewel de snelheid relatief meevalt. Zie het als een speedboot voor op het asfalt. In het terrein is het overigens een geweldig capabele auto en in de juiste kleurstelling is het nog altijd een geweldig fraaie auto. Misschien wel een even sterk ontwerp als dat van de eerste Range Rover?

YOLO: Maserati Quattroporte Automatica (M139)

€ 24.500

2006

110.000 km

Ah, ja. Hoe kunnen we ook anders dan een Maserati Quattroporte als Yolo rekenen in de categorie originele youngtimer occasions? De auto is de belichaming van de term. Een Quattroporte valt in de Youngtimer regeling en is relatief betaalbaar. Daarnaast zijn alle petrolheads het met je eens. De kosten om het rijdend te houden zijn bizar hoog. Een goede specialist vinden kan soelaas bieden, maar onderdelen blijven prijzig.

Koop dus een Quattroporte voor 20-25k als je een budget hebt voor 50-75k. Dan is het leuk. Die kosten kun je allemaal zakelijk verrekenen, waardoor de belasting op het inkomen een stukje lager wordt. Maar dan nog: je moet het alleen doen als je een Quattroporte écht heel erg gaaf vindt én je voldoende financiële reserves hebt. Tip: laat de DuoDefect transmissie voor wat het is en opteer voor de ‘Automatica’ met koppelomvormer.

