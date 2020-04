Dit is de goedkoopste Nissan GT-R van Marktplaats

De goedkoopste Nissan GT-R van Nederland, wat kost dat tegenwoordig.

De Nissan GT-R is nu al een tijdje op de markt. Sterker nog, het is een echte oudgediende. De auto is onthuld aan het einde van2007 en kwam in 2009 op de Nederlandse markt. Al meer dan 10 jaar staat ‘Godzilla’ in de prijslijsten.

Updates

Zoals het een ware Japanse sportwagen betaamt, is de auto zeer regelmatig voorzien van updates. De bloedsnelle GT-R werd in de loop der jaren sterker, sneller en zelfs luxer met de grote facelift in 2016. Maar verbeteringen kunnen moeilijk verbloemen dat we te maken hebben met een auto die we al erg lang kennen.

Goedkoopste Nissan GT-R van Nederland

Dus waarom een nieuwe kopen en geen gebruikte? In grote lijnen zijn ze immers identiek. We gingen even op Marktplaats kijken naar de goedkoopste Nissan GT-R van Nederland. We kwamen uit op dit zwarte exemplaar. De auto komt uit 2010 en is geïmporteerd uit Zwitserland. Dat zie je wel vaker met juist dit soort bijzondere auto’s, die zijn in Zwitserland aanzienlijk populairder. Dat betekent dat er iets meer keuze is.

Black Edition

Het is een Nissan GT-R Black Edition. De meeste GT-R’s zijn overigens eens ‘Black Edition’. Nu horen wij u denken: “Wat is in hemelsnaam nu eigenlijk een Black Edition?”. We gaan dat voor u uitleggen. Voor een geringe meerprijs kreeg je destijds de Recaro sportstoelen, rode details in het interieur, zwarte hemelbekleding en donker gekleurde velgen.

Anderhalve ton

Dit exemplaar heeft bijna anderhalve ton op de klok staan. Dat lijkt heel erg veel voor een exclusieve sportwagen, maar eigenlijk valt het wel mee. Dat is 15.000 per jaar voor een Japanse auto, die kunnen dat meestal met gemak aan. Ook is de auto volgens de verkoper top onderhouden en heeft ‘ie net een beurtje gehad bij de Nissan-dealer. Ondanks dat de GT-R behoorlijk betrouwbaar is, zijn er wel degelijk aandachtspunten waar je op moet letten bij aanschaf.

Bijna een halve ton

Dan nu de belangrijke vragen: wat betaal je voor dit alles? Het valt namelijk best mee: 47.500 euro. Voor het geld van een nieuwe hot hatch, heb je een van de meest indrukwekkende reuzendoders van de afgelopen 10 jaar. Wel ironisch, ondanks dat het de goedkoopste Nissan GT-R is, benoemd de verkoper de waardevastheid van het apparaat.

Origineel

Dit exemplaar ziet er nog redelijk standaard en origineel uit. In tegenstelling tot de R34, was deze R35 standaard al bizar snel. Van 0-100 km/u duurt slechts 3,5 seconden en de topsnelheid is 310 km/u. Nu reageert de Nissan GT-R uitstekend op mechanische modificaties, dus (veel) meer vermogen en betere prestaties zijn mogelijk. Zeker nu een nieuwe Nissan GT-R bijna 180 mille kost, is een occasion verleidelijker dan ook.

Hoe het is om een Nissan GT-R R35 te bezitten, kun je bekijken in deze opname van Mijn Auto.