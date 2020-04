BMW M235i Gran Coupé rijtest en video

Is de BMW M235i Gran Coupé uit deze rijtest klaar om de strijd aan te gaan met de Mercedes-AMG CLA 35 en Audi S3 Limousine? We zochten het voor jullie uit.

BMW mengt zich in de ‘vierdeurs coupé op basis van een reguliere premium hatchback-battle’ met de 2 Serie Gran Coupé. En dat betekent automatisch dat BMW zich met de M235i Gran Coupé uit deze rijtest profileert ten opzichte van een Audi S3 Limousine en een Mercedes CLA 35 AMG. Interessante spelers waar we best van gecharmeerd zijn hier bij Autoblog. BMW kon zich eerder altijd onderscheiden door achterwielaandrijving te bieden. Dat onderscheidend vermogen is nu weg: net als bij de concurrenten is de basis voorwielaandrijving. Met optioneel vermogen naar de achterwielen.

BMW M235i Gran Coupé rijtest: de looks

Maar de dynamiek en de ‘freude am fahren’ bewaren we voor later. Laten we eerst eens kijken naar het concept Gran Coupé. De BMW 2 Serie is uiteraard gebaseerd op de 1 Serie. Toch oogt het allemaal wel echt anders. Waar je misschien verwacht dat de auto grote overeenkomsten zou hebben met de 1 Serie, is er toch wel moeite gedaan om er iets anders van te maken. Andere oversized neusgaten (of nieren, zoals BMW wil dat je ze noemt), andere bumpers, en uiteraard geheel andere lijnen aan de achterzijde. Als geheel is het een slankere, meer verfijnde verschijning dan de wat plompe BMW 1 Serie.

Met de bips in de bonus is de M235i Gran Coupé ruim twintig centimeter langer dan de M135i. Bovendien is de koets een slordige anderhalve centimeter lager. Dus dat de BMW M235i Gran Coupé wat slanker oogt is niet vreemd. Overigens is het gewicht van de Gran Coupé wel iets hoger dankzij die grotere bilpartij. Met 1645 kilogram schoon aan de haak is de M235i vijfenveertig kilo zwaarder dan de M135i. En er zijn nog een paar kleine nadelen aan de coupé daklijn.

Zo is de toegang tot de kofferbak natuurlijk minder geworden. Bij de 1 Serie kun je de achterbak makkelijk vullen dankzij een grote achterklep. De 2 Gran Coupé heeft een kleinere achterklep en een vaste achterruit, die toegang biedt tot 50 liter meer bagageruimte dan in een M135i: 430 liter is er totaal beschikbaar volgens de brochure van BMW. De opening is redelijk, maar beperkt wel de toegang enigszins. Tijdens het opnemen van de rijtest bleek het gewoon net iets minder praktisch achterin de BMW M235i Gran Coupé. En dan hadden wij alleen wat foto- en videotassen. De ruimte is nog minder praktisch voor mensen die vaak grote voorwerpen als kinderwagens meenemen.

Het interieur: lekker vertrouwd

En juist kleine kinderen zijn de mensen die je nog meeneemt achterin, want qua hoofdruimte is het daar echt wat beperkter dan in de BMW 1 Serie. Verder is het interieur best prima, zeker in deze dikke BMW M235i Gran Coupé die we tijdens deze rijtest behandelen. Er zijn geen gekke dingen gedaan om er iets vooruitstrevends of geks van te maken. Het hele ontwerp is lekker vertrouwd BMW. Het enige wat we iets minder goed begrijpen is het ontwerp van de voorstoelen. Die hebben één centraal, vreemd ogend ‘gordelgat’ en dat had van ons niet gehoeven. Een gesloten rugleuning had er beter uit gezien, en je gaat toch geen extra gordels monteren in je M235i met behoud van deze stoelen.

Overigens zitten de stoelen wel prima. Genoeg zijdelingse steun, lekker stevig, maar niet oncomfortabel. De hele cabine is eigenlijk best prima om te zijn. Fijne materialen, redelijk rustige vormen en lekker overzichtelijk. Ook het infotainment is prettig in gebruik, waarbij BMW bewijst dat je met evolutie veel kunt bereiken. Het voelt allemaal lekker vertrouwd, maar het systeem is bij de tijd en werkt prima en intuïtief. Iemand die een tien jaar oude BMW inruilt hoeft geen nieuwe trucjes te leren. Die persoon zal zijn weg snel kunnen vinden in dit systeem. Dat is bij de concurrentie wel eens anders.

BMW M235i Gran Coupé rijtest: motor en aandrijflijn

Overall zul je iets moeten vinden van zowel het interieur als exterieur. Feit is dat BMW geen moeite doet om iedereen te pleasen. Het interieur zal door de gemiddelde Audi- of Mercedes-fanboy wellicht als achterhaald bestempeld worden. Het exterieur vindt men misschien te extreem of scherp. Feit is: BMW kiest z’n eigen weg. Of dat voor kopers zorgt zal de tijd uitwijzen. Het zorgt er in ieder geval voor dat men over je praat. En BMW scoort natuurlijk altijd punten met hun aandrijflijn.

En dan komen we bij de écht spannende zaken: de motor en aandrijflijn van de BMW M235i Gran Coupé uit deze rijtest. Net als bij de BMW M135i is de zes-in-lijn geslachtofferd. Daar kunnen we tot in het einde der tijden zuur over blijven doen. En geloof me, dat zullen we ook doen. Maar met ons gezond verstand weten we ook: een zescilinder in een compacte auto is gewoon niet meer levensvatbaar. Teveel nadelen in gewicht, verbruik en uitstoot die niet opwegen tegen het emotionele aspect. Het is jammer, maar we zullen het waarschijnlijk nooit meer terugzien.

Nu is dat niet direct rampzalig, want zoals Wouter al opmerkte tijdens de BMW M135i xDrive rijtest: ook viercilinders kunnen ze best goed bij BMW. De dwarsgeplaatste 1998 cc viercilinder is goed voor 306 pk en 450 Nm koppel, uiteraard geholpen door turbotechniek. Inderdaad: exact gelijk aan de M135i. Echter, zoals eerder al besproken hebben we 45 kilogram extra mee te zeulen. Daardoor bereiken we de 100 kilometer per uur een tiende langzamer: er zijn 4,9 seconden nodig voor deze sprint. De topsnelheid is wel gelijk: 250 kilometer per uur. Begrensd, uiteraard. De viercilinder is overigens altijd gekoppeld aan vierwielaandrijving (xDrive) en een achttraps automaat. Een handbak is niet leverbaar.

Freude am fahren

Tijdens het rijden met de BMW M235i Gran Coupé voor deze rijtest, valt me op dat het onderscheidende karakter wat verder te zoeken is dan voorheen. Een aantal zaken zijn vertrouwd BMW: een precieze besturing die heel aardig met je communiceert bijvoorbeeld. En een fijne wegligging. Maar er zijn ook wat zaken die hun karakter enigszins verloren hebben. Het motorblok bijvoorbeeld, klinkt, voelt en reageert als iedere andere viercilinder turbo. En daar kennen we er ondertussen heel wat van. Dat is geen verwijt aan BMW, het is een logisch gevolg van de tijd waarin we leven. Sterker nog, we moeten BMW eigenlijk bedanken dat ze nog zo lang hebben gedurfd zes-in-lijn motoren te leveren, terwijl de concurrentie jaren terug al overstapte op kleinere motoren met turbo’s.

Maar ook anders is de balans in de auto, en die mogen we BMW best een klein beetje aanrekenen. Dat ze overstappen naar voorwielaandrijving is jammer. Maar dat ze de focus zo duidelijk op de voorwielen leggen, is wel een keuze. Er zijn zat vlotte, compacte auto’s die het voor elkaar krijgen om dynamisch weggedrag te vertonen. Mercedes kan dat, Audi kan dat, Ford heeft een Focus met driftmodus. Zelfs een Golf R heeft een beweeglijker kontje dan de BMW M235i Gran Coupé die we tevergeefs proberen een uitstapje te laten maken met de kont voor wat spannend beeld in de rijtest.

Begrijp me niet verkeerd: de xDrive aandrijflijn is uitermate doeltreffend en efficiënt. Die weet het vermogen bijzonder efficiënt op het asfalt te krijgen. Het is dan ook bijzonder eenvoudig om héél hard te rijden met deze auto. Maar riepen we dat tien jaar geleden al niet over snelle Audi’s met vierwielaandrijving? Juist van BMW zou je mogen verwachten dat ze nét iets meer met de achterwielen zouden doen. Het merk is immers beroemd om de rijdynamiek. Wat ze nu hebben gedaan met de aandrijflijn van de M235i vind ik stiekem best jammer. Ze hebben een prima compacte sedan geleverd, maar wel één die zich niet meer onderscheid van wat er verder te krijgen is in dit segment op het vlak van rijdynamiek. Toch een tikkeltje teleurstellend voor een merk dat ‘Freude am Fahren’ jarenlang als slogan voerde.

BMW M235i Gran Coupé rijtest – conclusie

We hopen van harte dat BMW de ’35i’ wat braver heeft gehouden om uiteindelijk met brutere varianten op de markt te kunnen komen. Varianten die wellicht wat minder voelen als een neutrale voorwielaandrijver. Hopelijk bewaren ze het lekkerste voor het laatst.

Volgens BMW gaat het lekker met de verkopen van de inmiddels te bestellen BMW 2 Serie Gran Coupé. Laten we het hopen, dan komt BMW wellicht ook met een M240i, M250i of M2 Gran Coupé. Hopelijk is dit slechts een voorproefje en bewaart men het lekkerst voor het laatst. En daarmee bedoel ik zeker niet te zeggen dat de M235i niet lekker is, want een fijne machine is het zeker. Hij is alleen minder onderscheidend dan hij had kunnen zijn en dat is zonde.

Wil je een BMW 2 Serie Gran Coupé rijden, dan kan dat vanaf €37.880. Wil je een BMW M235i Gran Coupé dan zul je minstens €65.100 op de balie moeten mikken.