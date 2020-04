Komt de Ford Kuga ST dit keer wel?

De Kuga ST klinkt als een verplicht nummer.

Afgelopen week werd bekend gemaakt dat een nieuwe Ford Focus RS er echt niet aankomt. Emissie-eisen, beperkte interesse van mensen die ‘m daadwerkelijk kopen en torenhoge ontwikkelingskosten zorgen ervoor dat Ford huiverig is.

Stuntelen

Nu gebeid de eerlijkheid te zeggen dat Ford altijd al aan het stuntelen is geweest met de Focus RS-modellen. Er zijn altijd een paar kinken in de kabels tijdens de ontwikkeling, waardoor het model pas (ver) na de invoering van de facelift op de markt wordt gebracht. Dat zorgt er weer voor dat het model maar kort gevoerd kan worden en dus al weer snel uit productie moet.

Kuga

Enfin, die Focus RS komt er niet. Nu is de Focus ST gelukkig al een behoorlijk serieuze machine met een 2.3 liter EcoBoost motor. Kunnen we deze motor dan ook in de compacte crossover verwachten onder de naam Ford Kuga ST? De Focus en Kuga delen redelijk wat techniek, dus het zou met gemak moeten passen. Ook heeft Ford met de Explorer ST aangetoond dat Ford het ST-label op een grote SUV durft te plakken.

Escape ST

De Kuga is twee maten kleiner dan de Explorer, dus een sportieve auto van de Kuga maken, moet wel lukken. Nu waren er ook daadwerkelijk plannen om een dergelijke auto op de markt te zetten, onder de naam Ford Escape ST (in de VS en China) en Ford Kuga ST (in de rest van de wereld). Volgens het doorgaans goed ingelichte Ford Autohority gaat het helaas niet (meer) gebeuren. Aanvankelijk was het wel de bedoeling, maar schijnt het dat Ford op het laatst zijn spreekwoordelijke keutel heeft ingetrokken.

Kuga ST-Line

Dat is best opmerkelijk, want dit betekent dat Ford geen alternatief heeft voor dit groeiende marktsegment. Heel erg bijzonder, al helemaal omdat de techniek in zekere zin klaarligt. Zeker omdat de auto in zekere zin al ‘bijna’ gemaakt wordt. In Europa kunnen we namelijk de Kuga ST-Line bestellen en in de VS is de identieke Escape leverbaar met een 2.0 EcoBoost met 250 pk. Voeg die twee samen en je komt een heel eind.

Op safe

Het kan er ook mee te maken hebben dat Ford nu eerst even ‘op safe’ wil spelen. De Mustang Mach-E en de hardlopers hebben de grootste prioriteit, de niche-modellen kunnen dan volgen wanneer de economie iets aantrekt. Tot het zover is, zullen we het moeten doen zonder Ford Kuga ST. Overigens is de komst van de Puma ST al wel bevestigd. Deze krijgt de aandrijflijn uit de Ford Fiesta ST.