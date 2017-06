Renault haalt woede van vrouwen op de hals

Arme Renault..

De marketingboys van Renault hebben een zware week achter de rug. De Franse autofabrikant leek het een leuk idee om nagellak op de markt te brengen dat overeenkomt met de lakkleuren van de Twingo. Het idee hierachter is dat als je als vrouw zijnde schade maakt, je dit direct kan bijwerken met je nagellak.

De actie van Renault is niet onopgemerkt gebleven. We leven in tweeduizendzeventien en dan kun je er donder op zeggen dat er gezeik volgt. En warempel: een Franse feministen organisatie zet de autofabrikant neer als een stelletje seksisten. Ook op social media gingen vrouwen los toen ze hoorde over de marketingcamapgne van Renault.

De campagne zou vrouwen onzeker maken over hun uiterlijk en rijkwaliteiten. “Dit is een vorm van seksisme, omdat vrouwen op negatieve wijze worden weggezet in een reclamecampagne”.

Renault zegt zich niet te kunnen vinden in de boosheid van de vrouwen. Het automerk verklaarde tegenover een Franse krant dat de campagne voor zowel mannen als vrouwen is bestemd. Renault gaat door met de reclamestunt. De speciale Twingo-nagellak, geproduceerd door het Parijse Ink and Out, zal gedurende de campagne gewoon te koop zijn. (via Autonews)