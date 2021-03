Porsche neemt nog groter stukje van de Rimac-taart - Autoblog.nl

Bij Porsche krijgen ze maar geen genoeg van Rimac. Porsche slokt nog een stukje van de taart op.

In 2018 werd bekend dat Porsche wel brood zag in het Kroatische Rimac. In 2019 werd het aandeel vergroot en kwam Rimac voor 15,5 procent in handen. Je voelt hem al aankomen. Vandaag maakt Porsche bekend een nog groter belang te nemen in het elektrische automerk.

Het bestuur van Porsche AG heeft vrijdag groen licht gegeven om het aandeel te vergroten van 15 naar 24 procent, aldus de autofabrikant vanmorgen. Rimac is natuurlijk bekend van de bijzondere auto’s en de hamster crash. Waar Rimac voornamelijk z’n centen mee weet te maken is het leveren van high-tech componenten voor elektrische auto’s en systemen.

Met deze nieuwe ontwikkeling pompt Porsche een extra 70 miljoen euro in Rimac. Daarnaast zet Porsche zichzelf op pole position om als eerste de nieuwste Rimac-onderdelen te krijgen voor de elektrische auto’s.

Het in 2009 door Mate Rimac opgerichte autobedrijf is enorm gegroeid. Inmiddels heeft Rimac bijna 1.000 personeelsleden. Het bedrijf is gelokaliseerd in Sveta Nedelja. Dat is in de buurt van de hoofdstad Zagreb. Rimac is niet het enige bedrijf waar Porsche een aandeel in heeft. In totaal heeft de Duitse autofabrikant in meer dan 20 startups een (klein) aandeel.