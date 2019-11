Dit is de ideale auto voor de sportieve Henks en Ingrids

Geen idee of ze het begrip kennen in het land van de rijzende zon, maar deze auto sluit naadloos aan hun behoeften. Waarschijnlijk.

Het is de ideale auto om de blits mee te maken op de parking van de Huishoudbeurs, Van der Valk of La Place: kleine crossovers. Tegenwoordig ben je gewoon niet meer cool in een C-segment hatchback, je moet hetzelfde geld stukslaan op een B-segment crossover. Die zijn namelijk krapper, minder zuinig, minder comfortabel en minder fraai. Wie mooi wil zijn moet pijn lijden. Stiekem is het dus een hele modebewuste auto.

Eentje die helaas in Japan blijft is de onlangs geïntroduceerde Toyota Raize. Deze is nog een maatje kleiner dan de Toyota C-HR die wij wel krijgen. De CH-R is populair onder de Henk en Ingrids die de Havo wél hebben afgemaakt en derhalve niet in de Noord-Oostpolder hoeven te wonen. Terug naar de Raize. Het kleintje wordt gemaakt door Daihatsu, dat ook zijn eigen variant van de auto heeft, de ‘Rocky’ (afbeelding onder), die eveneens net nieuw is.

Zowel de Rocky (die geen schim meer is van de terreinkanjer die het was) en de Raize zijn een tikkeltje aan de brave kant. Juist daardoor eigenlijk ook erg geschikt voor Nederland, dachten wij zo. Maar dat vonden zowel TRD als Modellista ook. Beide Japanse bedrijven zijn gelieerd aan Toyota. De versie van TRD (Toyota Racing Development) heeft een heftige bodykit. In combinatie met de vele rode details doet het geheel er erg guitig aan. Verder heeft TRD een hoop accessoires die eigenlijk niet hoeven, maar daardoor extreem interessant zijn voor Henk en Ingrid. Denk aan een TRD start-stop knop, TRD-deurhendel beschermplaatjes en je leven kan niet compleet zijn zonder TRD-mat in de achterbak.

Dan gaan we door naar de volgende Raize. Deze is onder handen genomen door Modellista, dat voluit Toyota Modellista International heet. Dit zie je wel vaker bij Japanse autofabrikanten, zo heeft Nissan twee aftermarket aanbieders: Nismo en Autech. De Raize Modellista is vooral heel erg chic, trendy en hip. Zie het als geweldige gel voor een kort doch pittig kapsel. Ze gaan wel iets verder dan TRD. Zo is er veel meer keuze uit bumpers, spoilers, velgen, grilles en andere noodzakelijke accessoires.

Overigens zijn beide uitvoeringen niet sneller dan de basis uitvoering. Beide zijn namelijk voorzien van dezelfde 1.0 turbo met amper 100 pk. Ook deze twee versies blijven voorbehouden aan Japan.