Toyota’s nieuwste compacte crossover is verrassend nuchter

Eigenlijk een perfecte auto voor ons Nederland.

Kleine crossovers zijn enorm populair. Niet zozeer omdat men daadwerkelijk denkt dat je mee kan doen aan de Dakar rally, maar ze hebben daadwerkelijk wat voordelen ten opzichte van een hatchback. Zo zit je lekker hoog, niet alleen fijn tijdens het rijden, maar ook bij het instappen.

Ook is de hoogte handig als je een kinderstoeltje vast moet zetten. Daarbij is zo’n crossover juist in de stad in zijn element, want drempels en dergelijke neem je net even wat makkelijker. De laatste toevoeging aan dit segment is de Toyota Raize. De auto staat op het DNGA-platform, een eenvoudige variant van het TNGA-platform waar de Toyota CH-R op staat. De ‘D’ staat voor Daihatsu, die deze auto ook bouwt. Bij ons is Daihatsu al een tijdje van de markt, maar in Japan bouwen ze nog altijd auto’s en de kleine auto’s voor Toyota.

Om een idee te krijgen van het formaat van de Toyota Raize, de Raize is nét geen vier meter lang. Zie het als een soort opvolger van de Daihatsu Terios, een van de eerste auto’s in dit segment. De Raize wordt voorzien van een 1.0 driecilinder met turbo, goed voor 98 briesende paarden en 140 romige Newtonmeters. Je kan kiezen tussen voorwielaandrijving en vierwielaandrijving.

De auto is vooralsnog alleen voorbehouden voor de Japanse markt. Dat is jammer, want de Raize lijkt perfect aan te sluiten bij de Nederlandse behoefte. Voor wie de Toyota CH-R net even te gek is, de RAV4 te duur en de Dacia Duster te basic, zou de nuchtere (en ongetwijfeld betrouwbare) Raize perfect passen bij Henk en Ingrid.