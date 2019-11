Maak je Continental GT Convertible nog Britser

En dus ook gewoon beter.

Ondanks dat Bentley door Volkswagen is overgenomen, is het merk nog altijd typisch Bentley: zwaar, luxe en een klein tikkeltje sportief. Na ja, sportief. Voor mensen die een Paul & Shark trui, golf en slechts 10k verduisteren voor de fiscus óók sportief vinden.

Ondanks dat de Bentley Continental GT in technisch opzicht nu een Porsche Panamera is, probeert Bentley zoveel mogelijk aan te grijpen dat ze Brits zijn. Dat lukt ze heel aardig, want ze kunnen natuurlijk teruggrijpen naar een zéér rijk verleden.

Maar nu hebben ze het meest meesterlijke idee ooit gehad. Nee, geen waterkoker aan boord om Earl Grey te kunnen drinken (wat eigenlijk zou moeten). Ook zit er geen Marmite dispenser in het dashboard. Maar eerlijk is eerlijk, het past wel in het rijtje. Je kunt namelijk de Bentley Continental GT Convertible bestellen met een dak van, jawel, tweed.

Tweed is voor de Britten zeer belangrijk. Het stofje gaat lang mee en ziet er klassiek uit, net als hun vorstin. Het scheen nog vrij lastig te zijn, want een kap moet natuurlijk waterdicht zijn. De weefstructuur van het dak van tweed moest wel even aangepast worden om geschikt gemaakt te worden voor de Bentley Continental GT Convertible. De kap wordt gemaakt roomwitte en donkerbruine materialen, waardoor het eindresultaat de enige goede kleur is: beige! Wat de optie kost, is niet bekend, maar het staat geweldig op donkergroen.