Dit is de ideale auto voor Geert Wilders

Volstrekt anoniem, maar wel gepantserd: veiliger dan dit wordt het niet.

Als er potentieel mensen zijn die het op je leven gemunt hebben – bijvoorbeeld omdat je een bepaalde religie bekritiseert – dan wil je het liefst een anonieme auto. Een gepantserde BMW 7 Serie voldoet helaas niet echt aan de kwalificatie. Skoda presenteert echter een uitstekend alternatief.

Skoda Kodiaq Armoured

Want wat valt er nu minder op in het Nederlandse verkeer dan een grijze Skoda SUV? Precies, helemaal niks. De nieuwe Skoda Kodiaq Armoured is daarom ideaal voor bedreigde Nederlanders. Eventuele achtervolgers ben je in no-time kwijt, omdat je volledig opgaat in de massa. Je hebt alleen wel kans dat er vervolgens een nietsvermoedende Skoda-rijder onder vuur wordt genomen.

PAS 301

De Skoda Kodiaq Armoured is ontwikkeld met behulp van het Britse UTAC Special Vehicles. De auto heeft een PAS 301-certificaat, wat onder meer betekent dat de auto meer dan 200 rondes aan munitie kan weerstaan. Een aanval met granaten of andere explosieven zou je in principe ook moeten overleven in deze Skoda.

Upgrades

Om het toegenomen gewicht (hoeveel precies is niet bekend) in bedwang te houden hebben ook het onderstel en de remmen een upgrade gekregen. Ook is deze Kodiaq uitgerust met speciale runflatbanden, zodat je niet meteen strandt als je banden lekgeschoten worden.

Markt

Of er markt is voor een gepantserde Skoda? Eerder was er al een Superb Armoured en daar zijn er bijna 500 van verkocht sinds 2018. Dat zijn er aardig wat voor een dergelijk nicheproduct, dus van de Kodiaq Armoured weet Skoda er ook vast wel een paar te slijten.