Dit is de is populairste EV aller tijden! - Autoblog.nl

Wie had dat zien aankomen? Dit is de populairste EV ooit gebouwd!

Het lieve merk Tesla met de schattige opper-Odin Elon Musk is een spraakmakend. Er gaat geen dag voorbij dat er niet over geschreven wordt. En als dat wél gebeurt, dan zijn er voldoende mensen in de commentsectie die ons wijzen op de wijzen uit Fremont, Nevada.

Afgelopen weekend was het weer eens zover: de Model S Plaid komt toch ietsje later dan verwacht (en de Plaid+ is vorige week gecancelled). Dan rukken de verhalen weer op dat Tesla altijd te veel belooft en te weinig nakomt. Dat kan weliswaar het geval zijn, maar wat ze neerzetten is alsnog enorm indrukwekkend. Zo is de Tesla Model 3 nu officieel de aller populairste EV aller tijden!

Populairste EV aller tijden

Dat meldt Evannex. Nee, dat is is niet een hardrockband met een hysterische operazangeres, maar een specialist in Tesla-accessoires. Er zijn nu meer dan 800.000 exemplaren verkocht van de Tesla Model 3. Daarmee is de Model 3 nu de meest populaire EV, met de Nissan Leaf op de tweede plaats.

Maar OK, dat is net zoiets zeggen dat Epica de beste hardrockband is met een hysterische operazangeres. Er was niet heel erg veel concurrentie. Misschien wel indrukwekkender is dat de Tesla Model 3 op dit moment op de 16e plaats staat op de lijst van bestverkochte auto’s, wereldwijd.

Big Mac

De truc is eigenlijk vrij simpel, Tesla weet de Model 3 overal goed te verkopen. Veel merken hebben specifiek elektrische auto’s per markt. Dus in Europa zien we auto’s als de Renault Zoe, terwijl in China er een hoop Chinese EV’s zijn.

De Amerikaanse Model 3 wordt als een Big Mac overal en in ongewijzigde vorm verkocht. Voor Tesla lijkt er voorlopig geen vuiltje aan de lucht te zijn, want de grootste uitdager is de Model Y, een crossover op basis van de Model 3.