Dít is de kleurrijke BMW M4 Edition M Heritage

Kijk, die lusten wij wel.

Het is een trend die zich steeds verder doorzet: M-kleuren op je BMW. Op een BMW 2002 Turbo stond het geweldig, dus waarom niet op andere BMW’s? In sommige gevallen is het helaas een beetje potsierlijk. Met name bij een ‘volledig M3-uitgevoerde’ 318d E46 Touring of een 520i M5 ‘CSL-Edition’ met de drie kleuren in de grille. Dat het gewoon een beige ex-leaser is maakt dan even niet uit. Het lichtblauwe, donkerblauwe en rode logo spreekt immens tot de verbeelding.

Dus als iedereen het achteraf het doet, waarom zou BMW er geen graantje van mee pikken? BMW is hard bezig met de ontwikkeling van de nieuwe 4 Serie en ongetwijfeld heeft BMW Motorsport al plannen voor de nieuwe M4, maar het is eerst de beurt aan deze M4 Edition M Heritage. De BMW M4 Edition M Heritage is leverbaar in de drie originele M-Kleuren: Laguna Seca Blue, Velvet Blue en Imola Red II. Alle drie hebben ze standaard een koolstofvezel dak met de befaamde driekleur over de lengte.

Je krijgt de bekende 20″ kruisspaakvelgen, maar deze zijn in ‘Orbit grey’ gespoten, wat stiekem erg goed staat. Het interieur is afhankelijk van de kleur die je gekozen hebt voor je M4 Edition M Heritage. De lichtblauwe heeft zwart-wit leder met turquoise stiksels. De donkerblauwe heeft zwart-wit leder met oranje stiksels. De rode M4 Edition M Heritage krijgt zwart-rood lederen stoelen mee.

De BMW M4 Edition M Heritage is standaard voorzien van het Competition Package. Dat bestaat uit een aangepast onderstel dankzij nieuwe veren, dempers, anti-rollbars en opnieuw afgestelde elektronica. De eerlijkheid gebeid wel te zeggen dat het momenteel niet meer mogelijk is om een M4 te bestellen zonder Competition Packagae. Er worden 750 stuks van gebouwd.