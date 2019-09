Scala Monte Carlo is helemaal officieel

Ziet er niet verkeerd uit.

Hij werd al een een paar weken geleden aangekondigd, maar hier is ie dan, de gloednieuwe en kakelverse Skoda Scala in Monte Carlo-uitvoering. Eigenlijk is het best vreemd dat een Tsjechische automotive grootgrutter een model vernoemd naar een elitair en prestigieus staatje. Net als Witte Reus Ischgl Powder, de Samsung Galaxy A10 St. Tropez en Helaes Pindakaas Lichtenstein Edition.

De reden heeft te maken met de rallysport. Skoda deed al mee in 1936 met de Popular Sport die tweede werd in zijn klasse en de 130 RS won in zijn klasse in 1977. Het laatste wapenfeit dateert uit 2010, toen Skoda tweede werd met de Fabia WRC. De Fabia is al te verkrijgen als Monte Carlo, voor vandaag is het de beurt aan de Skoda Scala. Het recept dat wordt toegepast is hetzelfde, maar niet minder smakelijk. Denk aan een zwart dak, LED-koplampen, grote 17″ velgen (18″ is optioneel), achterspoiler, zwarte buitenspiegels en een stoere voor- plus achterbumper.

In het interieur zet Skoda het bescheiden sportieve feestje voort. Het interieur is zwart met rode accenten, net zoals je weleens ziet op een Porsche in GTS-uitvoering. Je zit op sportstoelen en houdt een afgevlakt sportstuurwiel vast. De Skoda Scala Monte Carlo loopt geen kilometer harder dan een gewone Skoda Scala, maar daar zijn wel oplossingen voor. De Monte Carlo-uitvoering gaat de meest prijzige Scala worden, dus reken op een omvangrijke standaarduitrusting zoals een panoramadak. De auto moet leverbaar zijn in het laatste kwartaal van 2019. De Skoda Scala maakt zijn publieksdebuut op de IAA. Prijzen zijn nog niet bekend.