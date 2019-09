Is Ruud beter dan Max in deze nieuwe sporten?

Wie klant is bij Ziggo en een behoorlijke passie heeft voor sport zit gebakken bij deze aanbieder. In de vorm van kanaal 14 op de televisie krijg je namelijk een zender die hier perfect op aansluit. Kanaal 14, dat is Ziggo Sport.

Ziggo Sport is de gratis sportzender van Ziggo waarop enkel de spannendste disciplines te zien zijn. Duizenden kijken wekelijks naar voetbalwedstrijden uit de Engelse, Italiaanse en Spaanse competities en zien daar sterren als Ronaldo, Neymar en Messi schitteren op het wereldtoneel. Buiten het voetbal om kun je op Ziggo Sport ook genieten van talloze andere topsporten. Denk aan Golf of de NBA om slechts enkele voorbeelden te noemen.

Aangezien Ziggo Sport staat voor topsport zijn er ook sporten die het niet gehaald hebben. Eén van die ‘sporten’ is ring racing. Max Verstappen en Ruud Gullit gingen de strijd met el-kaar aan om dit uit te proberen. Bij het zien van onderstaande video begrijp je misschien wel waarom dit toch niet zo’n hit gaat worden..

Voor autosportliefhebbers is er eveneens voldoende te smullen, zeker nu Max Verstappen alweer enkele jaren actief is op het hoogste niveau en in die tijd een flink aantal overwinningen achter zijn naam heeft kunnen zetten. Ziggo Sport zendt hierom alle Grand Prix’ gratis en voor niets uit voor zijn klanten, met gedurende het weekend commentaar van Olav Mol, Jack Plooij en Rick Winkelman. Als extraatje is er het Formule 1 Café, waarin de actualiteiten worden besproken door Rob Kamphues, Robert Doornbos en Rob van Gameren.

Hoewel Ziggo Sport natuurlijk altijd meer disciplines aan zijn programmering wil toevoegen, is er ruimte voor slechts een beperkt aantal sporten. Naast Ringracing gingen Max Verstappen en Ruud Gullit ook de strijd met elkaar in tijdens een potje cageball.

Dit is een één-op-één strijd waarbij een bal aan een koord ontweken dient te worden. In onderstaande video is de ontmoeting tussen Verstappen en Gullit te zien.