Dit is de Lamborghini Aventador SVJ Roadster

Ontmoet de heftigste cabrio van het moment.

U wilt de auto met (bijna) de snelste ‘Ringtijd, maar ook een frisse wind in uw haren? Kijk dan niet verder: Lamborghini presenteert de dakloze SVJ. De heftigste versie van de Aventador is tevens een soort uitzwaaiversie. Je kunt de SVJ dus zien als de Aventador die alles geeft wat erin zit. In cijfers betekent dat een atmosferische V12 met 770 pk, 720 Nm koppel en een 0-100 sprinttijd van 2,8 seconden. De heftige voorsplitter en de enorme achterspoiler met de nieuwste versie van ALA (Aerodinamica Lamborghini Attiva, oftewel actieve aerodynamica) maken de SVJ de go-to Lamborghini voor het circuit.

De dakloze versie is minstens zo heftig. Zonder dak kun je immers de V12 nog beter horen janken en voel je de lucht nog beter. Vanwege structurele verharding levert de Roadster iets in qua cijfers. De sprinttijd duurt 0,1 seconde langer en het gewicht is 1.575 kg, wat 50 kg meer is dan de SVJ Coupé. Die schappelijke toename is te danken aan het afneembare dak, wat gemaakt is van koolstofvezel. De twee panelen wegen zo’n 6 kg per stuk. Netjes! Optisch verschilt de auto niet zoveel van de coupé, dus ook de heftige spoiler en voorsplitter met ALA prijken op de SVJ Roadster.

De limitering voor de SVJ Roadster is 800 stuks. Hij is dus 100 stuks zeldzamer dan de coupé. Er zal geen speciale ’63’-editie komen: wel kun je met Ad Personam losgaan in een brochure waar meer dan 300 kleuren in staan. Gepast genoeg lanceert de SVJ Roadster in de zomer van 2019, de basisprijs voor Europa is 387.700 euro. Reken daar voor Nederland maar een tonnetje of anderhalf bij, met opties misschien wel twee. Naast de Huracan EVO Spyder is de auto vanaf morgen te aanschouwen op de autoshow van Genève.