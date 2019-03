Kan Mercedes ook met déze auto de racewereld domineren?

Met een beetje geluk en hard werken is niets onmogelijk.

Zelden heeft een totaal nieuwe autosportklasse voor dusdanig veel opschudding kunnen zorgen als de Formule E. In enkele jaren tijd heeft de Spaanse Alejandro Agag de elektrische tak uit weten te bouwen tot een absolute kracht om rekening mee te houden. Het mag qua snelheid en techniek misschien niet in de buurt komen bij de Formule 1, door de grote interesse van allerlei automerken is het zonder meer interessant om de ontwikkelingen te volgen.

Sinds het begin van de Formule E doen bepaalde autofabrikanten mee om de prijzen. Renault en Audi zijn sinds de oprichting van de raceklasse te vinden onder de constructeurs, maar door de jaren heen hebben we alsmaar meer fabrikanten toe zien treden. Inmiddels behoren ook DS Automobiles, Nissan (i.p.v. Renault), BMW en Jaguar tot de deelnemers. In zekere zin kunnen we ook Mercedes noemen, aangezien HWA voor dit jaar de eerste stappen zet voor het merk.

Volgend seizoen wordt echter het officiële debuut voor het fabrieksteam van Mercedes, en vandaag heeft de Duitse autofabrikant zijn auto alvast getoond. De EQ Silver Arrow 01 wordt de allereerste échte Formule E-auto van het merk. Net als de Formule 1-auto van Mercedes heeft ook de volledig elektrische Silberpfeil een enigszins duistere livery met allerlei sterren.

De auto weegt 900 kg, waarvan liefst 385 kg voor de rekening van de batterijen wordt genomen. De capaciteit van de batterijen is 52 kWh. Hiermee kan de auto een volledig raceafstand (45 minuten + 1 ronde) afleggen. De bolide produceert maximaal 250 kW (~340 pk) en heeft een topsnelheid van 280 km/u. In 2,8 seconden zoeft hij naar de 100 km/u. Hoogstwaarschijnlijk nemen Stoffel Vandoorne en Gary Paffett plaats achter het stuur van de Mercedes.

UPDATE: wij hebben de auto vanavond live in Genève kunnen bewonderen, onder het genot van een vers bereide panini. Bekijk HIER de foto’s.