Dít is de Lamborghini Sián Roadster

Hebb0n? Jammer, alle exemplaren van de Lamborghini Sián Roadster zijn al verkocht. Dus geniet van de plaatjes.

Het paradepaardje van Lamborghini op de IAA in 2019 was de Sián. Men neme een Aventador (en diens motor), voegt er hybride technologie aan toe, laat een designer compleet loco gaan op het extrerieur en voilà: u heeft een zeer gelimiteerde supercar. Met 820 pk en een sprinttijd van 2,8 seconden naar de 100 is het een bizar apparaat.

Dakloos

Zoals aangekondigd: Lamborghini gaat ook een dakloze Sián maken. Sterker nog: dit is de Lamborghini Sián Roadster. Waar bij de coupé nog officieel de naam ‘FKP 37’ (initialen en geboortejaar van de in 2019 overleden Ferdinand Piëch) werd gebruikt, is dit ‘gewoon’ Sián Roadster. Sián is Italiaans Bolognees dialect voor flits of bliksem. Dat vanwege het hybridesysteem van de auto.

Te verwachten

Verder wordt het ons makkelijk gemaakt: het is een Sián zonder dak in de meest letterlijke zin van het woord. Pak het dakgedeelte van een Sián en verwijder het, en wijzig verder niks. De motor levert eveneens 820 pk, de 0-100 sprint is eveneens 2,8 seconden en de topsnelheid is ook 350 km/u. De auto is een hybride, een 48V-systeem is gekoppeld aan de versnellingsbak voor de snelste verzetten. In plaats van het donkergroene kleurtje wat we kennen van de Sián Coupé, werd hier door Ad Personam gekozen voor ‘Blu Uranus’. Maar elke kleur van de regenboog kan geleverd worden op je Sián Roadster. Hetzelfde geldt voor het interieur.

Exclusief

Het kan zijn dat je de boot hebt gemist bij de Sián Coupé. Daar komen maar 63 exemplaren van. We moeten echter mededelen dat als je dit leest en je nog wil bestellen, je achter het net vist. Ook de Lamborghini Sián Roadster is uitverkocht: er worden 19 exemplaren gebouwd. Zonde.