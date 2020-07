Met deze negen zwaar ondergewaardeerde vakantieauto’s kun je je lol niet op.

Het leuke van vakantieauto’s is dat de accenten waarop een auto goed moet scoren, net even wat anders zijn. Sterker nog, soms is het zelfs per land of omgeving afhankelijk of de auto geslaagd is.

Uit eigen ervaring: de Volkswagen Touareg 2.5 TDI automaat. Niet vooruit te branden op de Autobahn, maar tijdens zwaar besneeuwde Alpengebieden was het een briljant apparaat.

Zo zijn er auto’s die we in Nederland gewoon als zakelijke of particuliere auto niet helemaal begrepen. Maar sommige van die auto’s zijn juist uitstekend geschikt als vakantieauto.

Mercedes-Benz R-Klasse (W251)

Een van de meest geflopte Mercedessen is toevalligerwijs ook de fijnste vakantieauto. De perfecte ondergewaardeerde vakantieauto dus. Dat komt door een paar dingen die essentieel zijn voor een fijne reisauto: veel ruime, comfortabel chassis, veel ruimte en erg veel luxe. Met name als zeszitter is het een machtig apparaat. Ga voor een lange met vierwielaandrijving en een dieseltje, beste combinatie tussen prestaties, verbruik en inzetbaarheid, maar een R63 AMG is een heerlijk obscuur alternatief.

Land Rover Discovery SDV6

Deze generatie Discovery is een briljante auto, die net als het huidige model een beetje gebukt gaat onder het succes van de Range Rover én de Range Rover Sport. De Discovery is de vakantieauto bij uitstek. Omdat de Range Rover Sport al de ‘sportieve’ klanten kon bedienen, was de Discovery zo praktisch, functioneel en comfortabel mogelijk. Het gewicht van de auto is bizar, maar de ruimte is ook ongekend.

Skoda Kodiaq RS

Eigenlijk hoort een dergelijke auto niet te kloppen. Een dieselmotor met een hoog specifiek vermogen, een relatief grote crossover én een ‘sport’-label. Dat maakt het wat lastiger om zo’n auto te begrijpen. Maar ga ermee op vakantie en je zult erachter komen dat de Skoda Kodiaq RS juist een prettige combinatie is. Automaat, sportstoelen en 500 Nm zijn lekker op de Autobahn. Dankzij de bodemspeling en vierwielaandrijving kun je ook buiten het asfalt een (kleine) rol van betekenis spelen. Als je met zeven persoenen en een flinke bagagekoffer op het dak rondrijdt, komt je erachter dat de beschikbare 240 paarden precies goed zijn om nog wat over te houden.

Renault Espace dCi 160 (J81)

Het is niet de betrouwbaarste auto ooit gebouwd. Integendeel. De auto kende de nodige kinderziekten. Daarom moet je er eentje hebben van een zo recent mogelijk bouwjaar. Deze generatie is tot 2014 gebouwd. Dat zijn echt ondergewaardeerde vakantieauto’s. Je kunt ze eenvoudig herkennen aan het grote Renault-logo en de maffe voorbumper. Bij de Espace gaat het voornamelijk om de binnenruimte, maar ook een beetje om de stijl. Het is nog altijd een moderne auto om te zien (met dank aan Patrick LeQuement) en nog altijd een bijzonder prettige reisauto. Als het gaat om échte ruimte, is er weinig dat beter scoort dan een Renault Grand Espace.

Volvo XC90 D5

Net als andere auto’s in dit lijstje is de XC90 een goede gegadigde. Helaas bouwt Volvo niet meer de ideale XC90. Dat is namelijk de XC90 D5. Natuurlijk, in Nederland moet je gaan voor de plug-in, maar gebruikt is die D5 wel handig (alhoewel bijna niemand die uitvoering koos). Zeker als je door Europa wil cruisen. De Volvo XC90 is een van de weinige SUV’s waarmee je ook lekker op de derde zitrij zit. De T8 had als nadeel dat de brandstoftank het formaat van een pipet had en het verbruik op snelwegen juist behoorlijk hoog was. Ook had de T8 geen échte vierwielaandrijving, de D5 heeft dat wel. Dus dankzij die belangrijke kwaliteiten een ondergewaardeerde vakantieauto.

Cadillac CTS

Amerikanen zijn een kei in het maken van Roadtrip auto’s. Denk aan dikke SUV’s. Gek genoeg is een van hun fijnste door niemand aangeschaft. De Cadillac CTS Wagon moest zowel de Amerikaanse als Europese markt aanspreken. Het resultaat: op een paar autojournalisten keek niemand er naar om. Zonde, want het was een uitstekende reisauto. In tegenstelling tot de meeste auto in dit lijstje kon je er ook nog eens hard mee de bocht om door de passen waar je ‘per ongeluk’ op terecht gekomen bent.

Tesla Model X

Eigenlijk is de ‘SUV’ van Tesla meer een ‘MPV’. Van echte rijhoogte is geen sprake en je hebt ook niet het traditionele SUV-uiterlijk. Zoals mijn neefje zei: “Het is net een Tesla die zijn ademt inhoudt”. We focussen ons nu veel op de Model 3 en Y, maar de S en X worden ook geregeld vernieuwd. In dit geval is de Long Range Model X een ijzersterke aanbieding als je een top elektrische aandrijflijn wil. Op een volle accu haal je volgens de WLTP meer dan 505 km.

Je kan uiteraard snelladen (120 kW!) bij alle Tesla superchargers in Europa. Wat dat betreft is het automatisch een ondergewaardeerde vakantieauto: de meesten zullen denken dat je automatisch een diesel moet kiezen. De auto is niet zo bizar snel als de Performance, maar met een 0-100 km/u tijd van 4,6 seconden en een topsnelheid van 250 km/u is het met gemak de snelste auto in het rijtje.

Toyota Previa (XR30)

Op zich is het wel grappig. We noemen de XC90 van de tweede generatie relatief licht en ruim. De Toyota Previa lacht erom. Dát was tenminste echt een enorme auto. Om even een idee te geven van de beschikbare ruimte: de XC90 kan bijna 1.900 liter meenemen met de banken plat. De Previa bijna 3.000 liter! Ondanks de kleine velgen stuurde het voor het type auto niet verkeerd, tenzij je met windkracht 10 over de Afsluitdijk ging knallen. Desondanks woog de auto ‘slechts’ 1.600 kilogram. Dat noemen we vooruitgang tegenwoordig.

Volkswagen Phaeton

Als er een auto niet populair is, is het de Volkswagen Phaeton wel. Nieuw niet, en gebruikt ook niet. De enige die echt zat te wachten op de Phaeton was Ferdinand Piëch. De rest keek verder naar een S-Klasse. Dat neemt niet weg dat de Phaeton zijn kwaliteiten niet had. Eigenlijk is de Phaeton te klein en te zwaar voor Nederland. De auto is uitstekend geschikt om vier volwassenen in ultiem comfort naar welke bestemming dan ook te brengen. Qua motor kun je niet fout gaan, alhoewel de W12 erg dorstig is en de V10 TDI niet al te betrouwbaar. Maar het zijn wel de motoren die extreem ongewild zijn én juist passen bij het megalomane karakter van de auto en zijn bedenker. Misschien wel de ultieme ondergewaardeerde vakantieauto.