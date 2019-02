Aston Martin kondigt nieuwe SUV aan

Het moment waarvan je wist dat ie ging komen. Ofzo.

Tsja, als Lamborghini, Rolls-Royce, Bentley, Jaguar en Maserati tegenwoordig allemaal aan de crossover zijn, kun je niet anders dan ook volgen, als Britse fabrikant van prestigieuze automobielen. Uiteraard hebben we het niet over het zelf-destructieve Lotus dat auto’s bouwt voor puristen die er niet zijn, maar Aston Martin. Het edele Engelse merk heeft een range van sportwagens (V8 Vantage), GT’s (DB11) en zelfs een ‘sedan’ (Rapide). Maar het merk weet zelf ook heel goed dat voor echt succes er een SUV moet verschijnen.

Bovenstaande lijkt een logische deductie anno 2019, maar hadden we iets dergelijks niet eens eerder gehoord? Al mijmerend aan de kantinetafel met @autoblogger keken we even in de archieven van Autoblog.nl en warempel, Aston Martin / Lagonda is al langer met het idee bezig. Sterker nog: exact tien jaar geleden vond toenmalig Aston Martin CEO Ulrich Bez het nodig om met een potsierlijke SUV te komen. Het resultaat was de Lagonda Concept. Destijds een hork van een auto, maar met het ‘design’ van auto’s als de Bentayga, Cullinan en X7 raak je behoorlijk afgestompt.

Het heeft even mogen duren, maar Aston Martin gaat nu dan echt doorzetten met de Lagonda SUV. Lagonda wordt het nieuwe submerk van ultra-luxe, maar praktische voertuigen. Onlangs had Aston Martin al aangekondigd dat alle Lagonda’s voorzien worden van een elektrische aandrijflijn. Een voorbode was de Lagonda Vision Concept. Ondertussen mag Aston Martin lekker Aston Martin blijven, alhoewel er ook een DBX crossover op de planning staat.