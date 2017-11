Dit is de Lincoln Nautilus

Klinkt als een medische term voor een exotische bacterie. Het is echter een dikke Amerikaanse SUV. Een Amerikaanse SUV met een relatief klein hartje.

In Los Angeles heeft Lincoln de Nautilus gepresenteerd. De bullebak is de vervanger van de oude MKX van Lincoln. Ondanks zijn uiterlijk en het feit dat het een Amerikaan is, komt de Nautilus (voorlopig) niet met een V8 op de markt. De instapper van de mid-size SUV is een tweeliter viercilinder met 245 pk. Het topmodel is een 2.7 turbo V6 met 335 pk. Beide motoren zijn standaard gekoppeld aan een automaat met acht versnellingen. Tevens beschikt de Nautilus over een start-stop mogelijkheid. Jep, ook in het land van de onbegrensde mogelijkheden hakt de downsizing er flink in.

Het uiterlijk heeft veel overeenkomsten met de Lincoln Continental. In het interieur tref je een 12.3-inch display aan, dat draait op SYNC 3. Dit besturingssysteem wordt ook gebruikt in diverse auto’s van Ford. Het infotainmentsysteem werkt met Android Auto en Apple CarPlay. Upgrades in het interieur bestaan onder andere uit comfortabelere stoelen en een dikker audiosysteem.

De nieuwe Lincoln Nautilus staat in de zomer van 2018 bij de Amerikaanse dealers. Prijzen zijn niet bekend.