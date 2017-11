Alfa Romeo in 2018 terug in de Formule 1!

MAMMA MIA!

Na maanden van onrust rondom een mogelijke terugkeer van Alfa Romeo is het vandaag eindelijk tijd om aan alle speculatie een einde te maken. We hoeven niet langer te twijfelen, want het is gewoonweg zo: het legendarische Alfa Romeo komt na 30 jaar absentie weer terug naar de Formule 1 als het Alfa Romeo Sauber F1 Team.

Volgens Sauber gaat het om een meerjarige deal voor zowel technische als commericiële doeleinden. Als resultaat zien we volgend jaar niet alleen Saubers met Alfa logo’s, maar krijgen ze onder de kap de nieuwste krachtbron van Ferrari. Door de nauwe banden met Ferrari zou het overigens heel goed kunnen dat hun huidige rijdersduo eruit wordt geknikkerd, om plaats te maken voor Ferrari junior en regerend Formule 2 kampioen Charles Leclerc en Antonio Giovinazzi, eveneens een Ferrari junior.

Uiteraard hadden hier genoeg mensen wat over te zeggen, zo ook Sergio Marchionne, de opperbaas van Fiat:

“This agreement with the Sauber F1 Team is a significant step in the reshaping of the Alfa Romeo brand, which will return to Formula 1 after an absence of more than 30 years. A storied marque that has helped make the history of this sport, Alfa Romeo will join other major automakers that participate in Formula 1. The brand itself will also benefit from the sharing of technology and strategic know-how with a partner of the Sauber F1 Team’s undisputed experience.”

Precies, dus naast het feit dat ze Sauber enorm uit de brand helpen en deze move hun wellicht weer terug naar het middenveld brengt, zal Alfa Romeo als merk de vruchten gaan plukken van deze samenwerking. Sergio doelt in zijn statement vooral op technologische kennis, maar de internationale aandacht die het merk zal krijgen door hun deelname in het grootste circus op aarde, zal ongetwijfeld meehelpen in de verkopen.

Daarnaast was de voorzitter van Sauber Holding AG ook behoorlijk tevreden:

“We are very pleased to welcome Alfa Romeo to the Sauber F1 Team. Alfa Romeo has a long history of success in Grand Prix racing, and we are very proud that this internationally renowned company has chosen to work with us for its return to the pinnacle of motorsport.”

Alfa Romeo zat tussen 1950 en 1988 in de Formule 1, waar ze optraden als constructeur en als motorenleverancier. De equipe reed zich direct in de schijnwerper door, met Nino Farina en Juan Manuel Fangio achter het stuur, de eerste twee wereldkampioenschappen ooit te pakken. Veel beter dan die succesjaren zou het niet worden, en nadat het team door de jaren heen verschillende vormen aan had genomen, kwam het feest halverwege de jaren ’80 aan zijn einde.

